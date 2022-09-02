沉迷謎片恐成不舉男？竟獲70%人贊同 女優吳夢夢吐真相
成人影片雖然能帶給男生一時的快樂，但若過度沉迷發洩，就可能成為「不舉男」。對此，台灣AV女優吳孟夢就強調「A片裡面都是演的」，而且她還坦言，在拍攝過程中，大部分的自己不是真的很舒服，希望能導正不少人的錯誤性觀念。
《公視主題之夜SHOW》將在今（2日）晚間10點播出加拿大公視紀錄片《大不舉時代》（The Great Flop）主要講述一名魁北克的青年，由於過度沉迷A片，結果實際上陣時才發現自己擁有性功能上面的障礙，透過性治療師、AV導演、男優、以及壯陽藥公司的幫助下，從中了解自己的性焦慮和性慾望。
而影片播映後，節目則邀請知名YouTuber邱威傑（呱吉）、性教育專家許藍芳博士、AV女優吳夢夢、AV達人一劍浣春秋，以及集結各領域組成的來賓，一同探討性事。結果在針對影片中「沉迷AV會導致不舉」的議題上，現場就有高達70%的來賓表示認同。
對此，法律白話文社群總監劉珞亦則提出看法，「成人片提供給我們太多感官上的刺激」，長久之下會覺得一般日常生活中的性愛好像顯得平淡無奇，可能在性方面就比較不容易得到刺激的觀感。
許藍芳也強調，性教育和兩性溝通的重要，成人片只是一種性刺激，若性教育不足就可能導致錯誤認知，並把AV和現實連結在一起。
吳夢夢則以自身拍片的經驗分享，大部分不是真的舒服的，「成人片裡面都是演的！」因為為為了滿足鏡頭前的觀眾，現場的反應和情緒都是表演。「對我來說，私下的性愛，比演出時舒服很多倍，但這需要跟伴侶多溝通。」（編輯：詹鎰睿）