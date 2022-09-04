「軒嵐諾」颱風掃過！雨具買氣翻倍 防水關鍵字狂增6倍
「軒嵐諾」颱風從週五起掃過東部外海北上，民眾留心強風豪雨並提前進行防颱準備，帶動雨具買氣提升，momo統計，上週雨具銷售較上周已經有翻倍的成長。486團購立即設立「停電/防颱對策」專區，根據後台觀察，「防水」、「防漏」、「清潔」、「充電」關鍵字搜尋較平日增加6倍。
momo觀察平台相關產品數據發現，8/29-8/31雨具銷售較上周同期成長約110%，翻倍的成長。同時，momo進一步分享，颱風來襲前，消費者選購雨傘時鎖定具有抗風、加大傘面的商品，避免傘面翻覆淋成落湯雞，且為了加強颱風天行走安全，「亮色系、反光條、內建照明燈」等因素也是觸動下單的關鍵，近期熱銷品包含能抵抗14級強風大振豐雨傘，以及具備LED燈的JOJOGO 的全自動十骨反向傘都收到青睞。
486團購觀察，緊急照明、備用電源、清潔用品為三大人氣品項，儲電設備以27000豪安培大容量的行動充電站最受青睞。可自行操作的「珐鉑多彩琺瑯膠DIY套裝組」適用於淋浴拉門、馬桶封邊、流理臺面等各種區域間縫，強力防水、防霉，也被列入防颱清單。噴在衣物鞋包表面可達到防水、抗污的奈米長效防水噴霧銷量攀升。此外，外 確保不斷糧，餅乾、泡麵和冷凍食品搜尋量較平日翻倍成長，加州迷你6吋披薩綜合口味組合人氣最高，多種口味可選的保久調味乳、微波料理綜合組合包也是人氣選項。