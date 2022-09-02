破除老人政治　時力5戰將誓以年輕活力改變台中

年底9合1大選，時代力量在台中市提名5人參選市議員，黨主席陳椒華今（2）日陪同鄭勁節、吳佩芸、徐小媚、傅智恒、鄒明諺前往登記。參選人指出，長期以來台中市民代年齡偏高，光是豐原后里區市議員平均高達64歲，亟需新陳代謝，讓陽光照進議會。
5名候選人在登記前公開財產資料，強調他們既無大筆財富，也非政治家族出身，憑藉年輕活力與專業的監督力量，要打破台中金權政治的枷鎖。潭雅神市議員參選人鄭勁節指出，過去參選台中市議員的競選經費動輒上千萬，在年輕人普遍買不起房的年代裡，政客卻以一次一棟房子的花費，透過選舉讓政治一直掌握在有錢人手裡、人民聲音不被聽見，今年4月台中藍綠聯手閹割囤房稅，就是最明顯的案例。
4年前以9票之差落選的南屯區市議員參選人吳佩芸表示，人家都說年輕人是靠著理念在選舉，她26歲首次參選落敗，4年來追求公平正義的理念從未改變。未來不論哪位市長當選，都將秉持理念，不問顏色只問是非強力監督。
后里豐原區市議員參選人傅智恒指出，該區現任市議員平均64歲，甚至有人已屆80高齡仍在爭取連任。這些從政好幾十年的民代，帶給當地居民的是人口大幅流失、商圈沒落、基礎建設延宕，更遑論運動中心與社會住宅。他身揹學貸和創業信貸，即便生活艱苦仍願挺身而出，希望證明平凡年輕人也能參與政治。
東區南區市議員參選人徐小媚表示，她是上有老下有小的三明治世代，跑選舉仍須兼顧工作維持生計。反觀有的議員花上千萬選舉，選上後卻將這位置當成中飽私囊的工具。大里霧峰區市議員參選人鄒明諺也說，今年爆出多位議員詐領助理費遭起訴或判決定讞的貪汙案，顯示黑金政治仍存在台灣社會。