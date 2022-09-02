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中市颱風未登陸路樹倒　議員：全面性預防檢測

▲受外圍環流影響，中市陣風強烈，共有109處樹倒事件，議員建議市府應編列經費做全面性的路樹健檢(圖／柳榮俊攝2022.9.2)
▲受外圍環流影響，中市陣風強烈，共有109處樹倒事件，議員建議市府應編列經費做全面性的路樹健檢(圖／柳榮俊攝2022.9.2)

記者柳榮俊/台中報導

2022-09-02 14:13:27

軒嵐諾颱風尚未登陸，但受到外圍環流影響，陣風強烈，台中市議員王立任、張耀中、張玉嬿、黃守達、謝志忠等，今(2)日的業務質詢指出，台中市至少有10處以上路樹倒榻，不僅壓毀多部汽、機車造成市民財物損失，同時更危及路人的交通安全。

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王立任指出，發現至少有北區、后里、大雅、潭子、烏日、神岡等地區發生災情不一的路樹倒塌，在北勢國小周遭路榻整梱傾倒，接獲民眾通報後服務團隊立即聯絡相關單位緊急處理，但更令民眾憂心的是如果發布颱風警報，是不是會有更大的災情發生。


黃守達表示，盤點並分析樹倒原因，才能有助於未來預防。根據建設局長的答覆，台中市從昨日（1）起至今日上午9:00間，共有109處樹倒事件。黃強調，颱風還沒進來，樹倒就如此嚴重，市政府應該儘速瞭解原因，並且提出預防對策。


張耀中議員說，研究顯示，因為褐根病、樹穴過小等問題，台中市有很高比例的行道樹具危險性，希望市府正視。台中市1084棵列管老樹的修剪問題表示，除了緊急修剪的開口契約，這些老樹平常的修剪與管理市府目前未編列任何費用，全部必需由老樹所在的土地所有權人ㄧ肩承擔，在這種颱風天，市府應該主動出擊，全面掌握老樹是否可能造成公安問題等狀況，協助土地所有權人修剪保護老樹，除了分擔責任，也保障市民安全。


議員認為，路樹倒塌的原因很多，有可能是樹木生病、腐壞、空心、罹患褐根病等，市府應在災前做全面性的預防檢測，預防勝於治療，建議市府應編列經費做全面性的路樹健檢，列管生病的樹木，並提前在颱風等災害來臨前針對危險樹木做更嚴格的控管，否則等到路樹倒塌，危及民眾生命安全或財產損失，結果可能會造成無法挽救的遺憾。

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