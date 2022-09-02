中市颱風未登陸路樹倒　議員：全面性預防檢測

軒嵐諾颱風尚未登陸，但受到外圍環流影響，陣風強烈，台中市議員王立任、張耀中、張玉嬿、黃守達、謝志忠等，今 (2) 日的業務質詢指出，台中市至少有 10 處以上路樹倒榻，不僅壓毀多部汽、機車造成市民財物損失，同時更危及路人的交通安全。

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王立任指出，發現至少有北區、后里、大雅、潭子、烏日、神岡等地區發生災情不一的路樹倒塌，在北勢國小周遭路榻整梱傾倒，接獲民眾通報後服務團隊立即聯絡相關單位緊急處理，但更令民眾憂心的是如果發布颱風警報，是不是會有更大的災情發生。

黃守達表示，盤點並分析樹倒原因，才能有助於未來預防。根據建設局長的答覆，台中市從昨日（ 1 ）起至今日上午 9:00 間，共有 109 處樹倒事件。黃強調，颱風還沒進來，樹倒就如此嚴重，市政府應該儘速瞭解原因，並且提出預防對策。

張耀中議員說，研究顯示，因為褐根病、樹穴過小等問題，台中市有很高比例的行道樹具危險性，希望市府正視。台中市 1084 棵列管老樹的修剪問題表示，除了緊急修剪的開口契約，這些老樹平常的修剪與管理市府目前未編列任何費用，全部必需由老樹所在的土地所有權人ㄧ肩承擔，在這種颱風天，市府應該主動出擊，全面掌握老樹是否可能造成公安問題等狀況，協助土地所有權人修剪保護老樹，除了分擔責任，也保障市民安全。