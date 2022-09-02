中市「不合時宜」天橋惹民怨　議員：逐步淘汰

台中市的人行天橋共計 98 座，每年編列約 3070 萬元，辦理天橋及地下道等相關設施的維護經費。台中市議會都發、建設、水利業務質詢，議員鄭功進質疑，對比台北市長柯文哲，都能基於行人通行空間安全性及舒適性的考量，將台北市的熱門攝影景點「世貿人行天橋」拆除，市長盧秀燕的忠明南路人行天橋，找了各級民意代表及中央長官一群人，會勘完兩次後仍舊靜悄悄，完全看不到拆與不拆的評估報告，質疑天橋拆除工程被黑箱作掉，難道是遇到有力人士的特權就轉彎？

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鄭功進表示，中市現 98 座人行天橋，相信多數天橋隨著時代變遷以及人本路權的意識抬頭，過半數都有「妨礙天際線視野、使用率低下」的問題，但始終看不見客觀可受檢驗的評估管理及拆除機制，面對「過去的設置不瞭解、現在的管理不清楚，甚至連未來的拆除都不動作」力行三不政策盧市府團隊，更遑論能有效的建立汰除機制。

鄭功進強調，拆除使用率低下的天橋，能有效減少高齡長者、身障人士、採買或推嬰兒車市民通行天橋時使用樓梯的不便性，同時天橋樓梯及橋柱，也一定會額外占用行人通行空間、除了減少通行寬度外，更容易產生視線死角引發交通意外。相信只要天橋周邊道路已建置完善交通附屬設施，足以保障行人的通行安全，身為第二大城，應該可以逐步淘汰「不合時宜」的人行天橋，以便提升公共環境。

鄭功進也指出，以東區大智國小旁人行天橋為例，只要破壞鄰房的窗戶，隨便一蹬就可以輕鬆進入，造成屋主整天提心吊膽，裝了三支監視器，仍舊無法放心安眠，周邊鄰居也直言，因為鄰近學區，自己親眼看見，被不良滋事份子打破窗戶的次數，就超過三次，非常能理解老婦人擔心害怕的理由。

另外，南區的忠明南路人行天橋的建議案，更是獲得前瞻補助專案核定的經費，會勘兩次仍舊不了了之，會勘紀錄上只有一句無法取得共識，就決定保留毫無專業性的交通及人本通行的用路判斷。