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ShowGirl翹臀A倒重機！正妹IG找到了　崩潰發聲：沒錢啊

▲Show Girl不小心弄倒機車，掀起車友瘋傳討論，結果長髮妹的IG曝光了，竟然是外型甜美的前啦啦隊正妹。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心臉書）
▲Show Girl不小心弄倒機車，掀起車友瘋傳討論，結果長髮妹的IG曝光了，竟然是外型甜美的前啦啦隊正妹。（圖／重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-02 15:18:21

2022國際重型機車展從昨（1）日正式開跑，結果現場卻發生一段有趣的插曲。一名身材窈窕的長髮ShowGril，原本要拍照宣傳，結果一靠重機就活生生應倒在地，讓長髮妹超級慌張，影片瘋傳後也讓網友們笑說是「最速成交！」而這名長髮妹的IG也被找到了，本人也親自發聲直呼「哇謀及阿～」。

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據悉，有現場的民眾在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」PO出照片，並附上一段影片，可以看到一名長髮Show Girl就站在倒地的重機前面，神情看來有些緊張，場面頓時凝結尷尬。

另外，也有網友「主子與玩具 Lord & Toy」剛好就拍到所有過程，並上傳到YouTube頻道，原來是長髮妹正輕靠重機座椅時，重機才朝另一側倒地，現場才傳來一陣聲響和驚呼聲，幸好在3位民眾的幫忙下，才把重機扶起來，暫時解決這場悲劇。

▲重機展一名ShowGril發生悲劇，幸好在3位好心民眾幫忙扶車下，車身並無大礙。（圖／主子與玩具 Lord & Toy YouTube）
▲重機展一名ShowGril發生悲劇，幸好在3位好心民眾幫忙扶車下，車身並無大礙。（圖／主子與玩具 Lord & Toy YouTube）
網友們也紛紛在底下刷一排「賀！成交！」但也有人替正妹抱不平「這樣就倒？有這麼簡單嗎？」「這樣子也能倒是設置駐車架的有問題吧」、「還好啦，這些都是展示用的車，不會賣給客戶的」。

經記者查詢後發現，原來這名長髮飄逸的Show Girl正妹「Jessy」，不僅長相甜美，更擁有一雙電人大眼，過去曾是富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」的成員之一，目前專職廣告拍攝、模特兒、Show Girl等活動，IG更超過2.3萬人追蹤，在展場界小有名氣，IG更是吸引上萬人追蹤。

▲不小心弄倒重機的正妹Jessy，長相甜美，過去更是啦啦隊的一員，人氣相當高。（圖／Jessy IG）
▲不小心弄倒重機的正妹Jessy，長相甜美，過去更是啦啦隊的一員，人氣相當高。（圖／Jessy IG）
有趣的是，事情發生後就有粉絲一眼認出是Jessy，她本人也崩潰的在IG限動上回應，「神奇的各位，沒到場還知道關於我成交G310GS的事，阿不過我把機會讓給別人，哇謀及阿～」。

Jessy也還原當下經過，「歐對，當時車倒的時候，我努力別讓她真的倒下去，但根本拉不住超重，有拉跟沒拉一樣，所以手有被磨到。」由於她根本扶不起來，只好就去撿旁邊掉落的牌子，她無奈苦笑「真的是只有當事人知道，我碰到的力道超輕，不然我早就一起摔了，但很輕也還是倒了，我才是最吃驚的那位啊～所以說工作內容是拍照也不容易耶，以後就站著就好了。」（編輯：詹鎰睿）

▲Jessy還原當下經過，幸好後面不用賠償，也謝謝大家的關心。（圖／Jessy IG）
▲Jessy還原當下經過，幸好後面不用賠償，直呼「工作內容是拍照，也不容易耶」。（圖／Jessy IG）

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