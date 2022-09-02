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峮峮被強風吹到「閉眼嘟嘴巴」！猙獰照曝　粉絲全驚呼

▲峮峮個性自然又甜美可愛，擁有許多粉絲，不過昨天球場風太大，把她吹到眼睛睜不開，猙獰照曝光後，網友反而直呼「一樣可愛」。（圖／峮峮IG）
▲峮峮個性自然又甜美可愛，擁有許多粉絲，不過昨天球場風太大，把她吹到眼睛睜不開，猙獰照曝光後，網友反而直呼「一樣可愛」。（圖／峮峮IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-02 15:08:182022-09-02 15:45:00

中職中信兄弟啦啦隊女神峮峮個性自然又甜美可愛，不僅在各個節目上相當受歡迎，IG更是累積86.1萬人追蹤，而她也時常在IG上曬出魔鬼身材，不過昨（1）日受颱風軒嵐諾來襲影響，球場風超大，也把她吹到眼睛睜不開，猙獰照曝光後，網友也直呼「一樣可愛」。

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峮峮昨日在IG發文，慶祝中信兄弟38週年生日快樂，「happy birthday 我的家，好開心RRR，晚安」，而從她PO出的多張照片中可以看到，她先將雙手做出爪子姿勢擺在頭的兩側，再來是拿著彩球燦笑，並看向遠方。

▲中信兄弟啦啦隊女神峮峮。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲中信兄弟啦啦隊女神峮峮。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲中信兄弟啦啦隊女神峮峮。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲峮峮朝遠方燦笑。(圖/翻攝自峮峮ig)
第三張照片似乎因為起風了，她嘟起嘴巴，用雙手遮住瀏海，最後一張照片則笑翻全場，原來是因為風太大，根本無法控制，她的瀏海不僅整個被吹到掀起來，就連眼睛也睜不開，閉眼嘟嘴的表情相當猙獰，她也在文末無奈打上「颱風來襲」，並附上生無可戀的表情符號。

▲中信兄弟啦啦隊女神峮峮。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲峮峮用手壓著瀏海。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲峮峮被風吹到眼睛睜不開。(圖/翻攝自峮峮ig)
▲峮峮被風吹到眼睛睜不開。(圖/翻攝自峮峮ig)
貼文及照片一出，網友反讚超可愛，「最後一張太可愛」、「我真的覺得太可愛了」、「太可愛已融化」、「最後一張怎麼那麼可愛」、「一樣可愛」；還有網友很心疼「還好沒被強風吹倒」、「由此可見，看完第四張照片，覺得風很大」、「辛苦了」、「今晚風大到瘋掉」、「第四張，不可能吧」。（編輯：郭佩蓉）

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