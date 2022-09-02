台中縣市合併12年　議員嘆：都市計畫縫合「零」進度

台中市議會 (2) 日進行都發、建設、水利業務質詢時，市議員蕭隆澤、邱素貞等對於原縣區、市區都市計畫縫合「零」進度，北屯、潭子、大雅交界的邊陲地帶出現斷路、斷橋，全台第二大城的都市計畫竟格局是如此凌亂。

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蕭隆澤表示，台中縣市合併快 12 年了，都市計畫縫合有這麼困難嗎？至今北屯、潭子、大雅的邊陲地帶都市計畫仍無法整合，讓人感覺到「原市區這麼進步繁華，原縣區卻四四散散，橋梁、道路無法銜接。

蕭隆澤指出，台中市是全台第二大城，從都市計畫來看卻是很奇怪的城市。北屯區仁美里、松竹里，昌平東七路等都市計畫與原線區未進行整合，他從第 1 屆講到第 3 屆，至今北屯區與原縣區沒有縫合。

蕭隆澤強調，他在第一、二屆任內多次質詢提到都市計畫縫合，當時胡、林前市長都沒聽進去，最後都沒有連任。不會責怪市長，但市府是延續的，等到年底大選被選票制裁。

謝明源提到，環中路南北側、昌平東七路東西、北屯捷運機場西側，早期縣市政府各自為政，各做各的，縣市合併至今都沒辦法整合，形成斷路、斷橋。一個大城市的發展應當要投注很多心力去推展基礎建設，他認為市府不重視，或是有推動卻沒進度，作繭自負

副市長黃國榮說，原縣區、市區都市計畫整併，從胡市長就開始做，後來沒有連任，至於林前市長任內有無繼續推動，他不清楚。對都市發展相當重視，但都市計畫要完成，需要很長時間。