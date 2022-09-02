唐玲才剛割卵巢子宮！大腿冒後遺症 「恐怖血痕照」曝光
台灣女星唐玲2019年不幸罹患胃癌，原本挺過手術與8次化療後的她恢復良好，結果卻在今年發現癌細胞又轉移到左卵巢並接受切除手術，即便痛苦，但她仍堅強樂觀的和大家分享生活。不過唐玲昨（１）日就透露最近身體變得更加敏感，並PO出整隻大腿的慘況照片，讓大家看了非常心疼。
唐玲在臉書發文透露，做完化療後的她，本來就敏感的體質變的更明顯，「最近在過敏，吃這個也癢，吃那個也癢，原本就很敏感的體質，得癌症做完化療之後變更敏感。」尤其是開刀切除卵巢子宮，再加上更年期之後，讓她崩潰直言「敏感的一塌糊塗，只是穿長襪，接觸防滑的硅膠，大腿就癢…癢的我不知如何是好啦！好討厭喔」。
事實上，唐玲自從2019年4月發現罹患胃癌後，就歷經切胃、化療等多次折磨，更熬過頭暈、貧血、掉髮等副作用，而在今年初又驗到胃癌轉移到左卵巢，並接受切除子宮、卵巢的手術，但唐玲總是堅強樂觀的和大家報平安。
雖然唐玲日前得知余苑綺病逝後，感到有些難過和不捨，甚至情緒一度低落，「我害怕⋯⋯因為得癌症，好像在走一條，不知盡頭是什麼的鋼索，腳步踏錯，就會掉入萬丈深淵⋯⋯走對了，迎接我們的會是健康嗎？」即便如此，唐玲仍不忘余苑綺的精神，持續和大家一起面對未來抗癌人生。（編輯：詹鎰睿）