正忠排骨飯新視覺曝光！排骨君展活力 台灣設計展推快閃
高雄知名的排骨便當店「正忠排骨飯」連鎖直營店遍布全台，其獨特的「正忠紅」印象鮮明。因應今年台灣設計展在高雄舉辦，高市府經發局協助開發出全新「排骨君GOODBOY」識別系統，以招牌帶骨肉排風格開發出專屬排骨字體與形象。全新風貌1日於第38家、高雄鳳山青年店亮相，同時正忠排骨飯也將配合10月台灣設計展在大港倉10推出快閃旗艦店，有多款期間限定款便當以及全新的「潮排」新品推出。
經發局長廖泰翔指出，從高雄六合夜市發跡、三民區正忠路起家的正忠排骨飯，已擴展至全台北、中、南各地達38家分店，可說是高雄最具代表性的知名便當店，盼藉由導入全新客製的排骨字體與識別系統，打造示範案例、帶動話題與設計風氣，展現高雄設計的能量與正向影響力。
正忠排骨創辦人、董事長王致中表示，正忠排骨飯創業至今31年，感謝消費者支持相挺指教使正忠更加茁壯，也感謝市府推薦正忠參與台灣設計展，還有台灣設計研究院及負責設計的無氏製作一路的輔導與協助，期待全新亮相的正忠品牌能帶給消費者不一樣的感受，成為正忠排骨邁向下個30年的新動能。
展現新設計風貌的「正忠排骨飯」高雄鳳山青年店開幕，以全新的品牌字體與形象出發，從店面到便當盒啟用嶄新設計樣貌。同時正忠排骨飯也將配合10月台灣設計展在大港倉10推出快閃旗艦店，屆時將有多款期間限定款便當，更有全新推出的「潮排」新品，歡迎民眾到高雄暢遊蓬萊商港區「設計中島」，品嘗最正宗、最潮的在地好滋味。