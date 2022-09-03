房市／屋主在國外　信義房屋温雅琪助包辦這些事

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2020年初，戴小姐臨時決定帶著孩子飛往國外與丈夫團聚，原本居住的房子雖然閒置下來，但因當初花費很多心血裝潢，並沒有考慮出售；直到在台友人8月前去確認屋況時，赫然發現廚具家電故障需維修，戴小姐只好請溫雅琪與友人一起協助修繕事宜。未料，疫情期間從國外訂購的商品到貨延遲，約花了半年左右才完成修繕，眼見溫雅琪義務協助且處理得當，戴小姐也決定這次處理完後，要把房屋出售。
温雅琪緊接著開始銷售，雖然順利找到買方，但因戴小姐人在國外，雙方順利簽約後，温雅琪與戴小姐的友人一起協助打包、搬家，且因物品必須運送至國外又數量龐大，當時出動了一整個海運貨櫃才裝得下；不只如此，後續包括履保帳戶出款至國外、房地合一稅報稅、交屋等事項，也都需要一一處理，尤其履保帳戶出款到國外，期間還涉及異動出款，更需要繁複手續，因此，直到今年1月才完成交屋，且目前報稅等相關事項仍在收尾階段。
一樁委託案件花了長達2年多的時間，難免有人好奇「幹麻花這麼多心力服務一個案件？」但温雅琪笑說，多虧了信義房屋全台直營，除了店長、學長姐的支持，還有代書、安信建經等單位提供協助；而對她而言，服務客戶就是要設身處地替對方著想，「若是自己的家人需要協助，該怎麼做才能解決問題？」把客戶當作家人、設想每個困難應如何協助，最後獲得客戶信任與肯定，就是從事房仲工作最有成就感的事。
信義房屋則表示，透過堅持「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」，並把核心理念加以落實，包括堅持自己培育新人、提供同仁定期的教育訓練、師徒制等，自然而然傳遞信念，使完善、貼心的服務品質，深入每一位同仁的DNA，盼成為永續經營，且止於至善的永續企業。