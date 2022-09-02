「台中房思琪」調查出爐　狼師解聘、永不錄用、無退休金

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由於狼師在調查期間先自行請假，之後雖留職停薪，仍持續參加學校各項活動、用學校電話騷擾A小姐親友，引起輿論不滿，指責台中市政府行政怠惰、欲大事化小。人本等人權團體再開記者會，要求教育部督導卸責的地方政府。台中市長盧秀燕則公然澄清，表示一切積極處理中，當事人退休申請已暫緩、改任教師，全案很快會有結果。
教育局今（2）日發佈新聞稿表示，針對曾任國中校長的黃師涉及25年前性侵案、猥褻案等事，性平會已決定祭出重罰，建議教育局對於黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。
針對近期外界質疑，市府近4個月來沒有動作、顯得消極。教育局強調，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。
新聞稿指出，此案4/19接獲檢舉後，5/5召開性平會臨時會組成調查小組，分別在6/13、6/28、7/13、8/16、8/29調查、訪談當事人、行為人及關係人等工作，近4個月多次調查，性平會今日下午於審議調查報告後，同意調查结果及懲處建議，「黃師予以解聘、永不錄用、沒有退休金」。調查工作持續中，並無消極。
教育局副局長王淑懿表示，按照性平會法定流程，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會，待當事人陳述完，預計9月上旬召開最後一次會議，確認是否維持原決議。教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處，黃姓教師也將面對司法偵辦。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110