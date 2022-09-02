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「台中房思琪」調查出爐　狼師解聘、永不錄用、無退休金

▲A小姐8月17日在人本基金會等單位陪同下，指控25年前的資優班黃姓導師，從國二開始強迫她「交往」發生性關係。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.02）
▲A小姐8月17日在人本基金會等單位陪同下，指控25年前的資優班黃姓導師，從國二開始強迫她「交往」發生性關係。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.02）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-02 16:49:15

台中市某國中黃姓校長涉25年前性侵學生案，台中市教育局4月接獲A小姐具名檢舉，審議調查小組報告今下午出爐，性平會同意調查報告及懲處建議：黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。審議結果出爐後，黃姓校長將有一次書面陳述機會，最後結果於9月上旬開會定案。

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該起性侵案被稱為「台中版房思琪案」，A小姐指控25年前就讀國中資優班時，當時教數學的導師，從國二開始強迫她「交往」發生性關係，上大學後還跟蹤騷擾她。狼師原定今年8月1日屆齡退休，A小姐於4月向教育局舉報惡行，其親友卻遭狼師騷擾，並暗示該案已過了法律追訴期。A小姐轉向人本基金會求助，將此案公諸於世，之後另有兩名受害者與人本聯絡，指也曾遭狼師以類似手法加害。

▲多個人權團體批評台中市教育局態度消極，不只上網連署要求重視，還到市府抗議。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.02）
▲多個人權團體批評台中市教育局態度消極，不只上網連署要求重視，還到市府抗議。（資料畫面／記者顏幸如攝，2022.09.02）
由於狼師在調查期間先自行請假，之後雖留職停薪，仍持續參加學校各項活動、用學校電話騷擾A小姐親友，引起輿論不滿，指責台中市政府行政怠惰、欲大事化小。人本等人權團體再開記者會，要求教育部督導卸責的地方政府。台中市長盧秀燕則公然澄清，表示一切積極處理中，當事人退休申請已暫緩、改任教師，全案很快會有結果。

教育局今（2）日發佈新聞稿表示，針對曾任國中校長的黃師涉及25年前性侵案、猥褻案等事，性平會已決定祭出重罰，建議教育局對於黃姓教師予以解聘、永不錄用、沒有退休金。

針對近期外界質疑，市府近4個月來沒有動作、顯得消極。教育局強調，依照法律規定，教師是否停聘、解聘、不續聘，是由學校教評會決定，若教師涉及性侵案件，則由當時學校組成性平會審議；行為人當時為校長或現職為校長者，則由主管機關召開性平會審議、調查，進而懲處。

新聞稿指出，此案4/19接獲檢舉後，5/5召開性平會臨時會組成調查小組，分別在6/13、6/28、7/13、8/16、8/29調查、訪談當事人、行為人及關係人等工作，近4個月多次調查，性平會今日下午於審議調查報告後，同意調查结果及懲處建議，「黃師予以解聘、永不錄用、沒有退休金」。調查工作持續中，並無消極。

▲教育局公佈受理黃姓狼師檢舉案的流程，強調並無消極。（圖／台中市政府提供，2022.09.02）
▲教育局公佈受理黃姓狼師檢舉案的流程，強調並無消極。（圖／台中市政府提供，2022.09.02）
教育局副局長王淑懿表示，按照性平會法定流程，審議結果出爐後，應給予當事人書面陳述機會，待當事人陳述完，預計9月上旬召開最後一次會議，確認是否維持原決議。教育局強調，此案已「設立檢舉專線、廣發調查信、司法、行政雙軌併進調查」。由於教育局已主動告發，除了行政懲處，黃姓教師也將面對司法偵辦。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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