雲門舞蹈蒲公英計畫不畏疫情、颱風　藝術扎根綠島

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雲門藝術總監鄭宗龍表示，雲門一直以來透過不同且多元的方式推動藝術走入生活，許多學校因地理位置偏遠，較少機會接觸表演藝術資源，雲門渴望透過舞蹈蒲公英，主動地將藝術種子帶到孩子面前，即便計畫經歷疫情數次延期，仍希望未來能持續走得更遠、更深，讓種子不只落地還要成長茁壯。
雲門指出，本計畫首度於昨天造訪綠島，綠島國小與公館國小共近150位師生參與；這趟和綠島師生的約定，自6月延期至今，又遇軒嵐諾颱風影響，雲門團隊能如期舉行讓校方直呼不容易。
綠島國小校長趙光華表示，看到小朋友的眼睛，雖然戴著口罩可是充滿了笑意．非常感動雲門讓藝術走到每一個孩子、每一個觀眾的生命裡。綠島國小教師林建瀚分享「讓我感受深刻的是，雲門已經在世界各地有一席之地，更進一步把那些力量帶回到台灣的每個地方。」
雲門表示，「雲門舞蹈蒲公英」執行百場以來，透過90分鐘示範講座深入淺出且充滿互動性，每每讓未有機會接觸舞蹈的學生看得目不轉睛，期待雲門再訪。高雄市小林國小五年級林同學分享，「經過90分鐘的表演，不僅知道西方舞蹈跟東方舞蹈，也學到安靜坐著也是一種舞蹈，任何一種生活型態都是一種舞蹈。」
文化部表示，文化部長期致力於推動藝術扎根和文化平權，透過文化體驗教育計畫支持，以及雲門團隊不畏艱辛的堅持，「雲門舞蹈蒲公英」在疫情中迎來第100場，實屬不易，讓偏鄉的孩子有機會體驗舞動的快樂。
雲門表示，「雲門舞蹈蒲公英」計畫將在9月繼續前往屏東縣恆春、獅子車城，台中市和平區，以及新北市石門、萬里和烏來區等地，預計今年將走遍全台17縣市共214所國小；展望2023年，舞蹈蒲公英第二階段，將拓展走入教育部認定的非山非市學校，並持續耕耘特殊偏遠與極度偏遠校園。