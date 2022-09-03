建築景觀新典範！前鎮科技園區前瞻大樓獲建築園冶獎

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此次2022建築園冶獎，有包括桃園以南13個縣市的公、私部門類參與，為歷年規模最大，共計頒出13個縣市及17座公、私部門的獎項，是建築界具有指標性意義的獎項。
經濟部加工出口區管理處處長楊伯耕表示，建成55年的高雄前鎮科技產業園區，原為高雄加工出口區，產業型態早已脫離早期的來料加工，並已發展成為科技產業聚落，有鑑於半世紀前的廠區規劃已不符現實需求，在行政院前瞻基礎建設計畫大力支持下，由該管理處高雄分處執行24億元前瞻計畫特別預算，更新園區4.17公頃老舊廠房，是公部門推動產業園區更新首例。
楊伯耕說，該處高雄分處以前鎮科技園區前瞻大樓興建統包工程，首次參與高雄市建築經營協會評選，即榮獲2022建築園冶獎公共建築景觀類獎項之殊榮，並於日前由加工處高雄分處分處長吳大川接受高雄市不動產開發商業同業公會理事長陸炤廷頒獎表揚。
加工出口區管理處高雄分處分處長吳大川指出，該分處此次參與建築園冶獎評選的3棟前瞻大樓，以綠色永續理念，取得綠建築、智慧建築及耐震標章，與2022年建築園冶獎之主軸「智慧綠建築‧友善心環境」相呼應，而獲得此一殊榮，該分處將透過公私協力的作法，推動園區更新再造，不僅可紓解園區缺地問題，更可促進民間投資，增加就業機會。