基隆版「論文門」讓綠形象蒙塵　謝國樑支持度狠甩蔡適應

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透過分析網路數據發現，儘管蔡適應在調查期間內總聲量高達2.3萬，遠遠領先謝國樑的8千多則、陳薇仲的7百多則，但他卻是3人中唯一一位負面聲量大於正面聲量者，好感度僅0.59，對比謝國樑好感度達2.19、陳薇仲好感度1.03，蔡適應因為接連被質疑學歷形象蒙塵，負面聲量飆至近3千。而好感度最高的謝國樑，早早就透過看板與國民黨政治明星、新北市長侯友宜合體，不時推出至基隆重要地標拜票的「早安文」影片也受到關注，加上藍營在基隆市掌握陸戰組織優勢，以及謝國樑出身在地大家族，擁有極高政治影響力，對於其維持好感度很有優勢。
根據QuickseeK快析輿情資料庫九合一大數據民調預測數字，謝國樑、蔡適應支持度原本呈現平穩態勢，謝國樑微幅領先蔡適應，且差距在誤差範圍內，選情相當緊繃，然而，8月底時謝國樑的支持度與蔡適應逐漸拉開差距，而蔡在捲入基隆版「論文門」爭議案後，差距恐怕會繼續擴大。目前謝國樑、蔡適應、陳薇仲的得票率預估數字分別是謝48.6%、蔡42%、陳7.5%。值得注意的是，儘管這個議題由時代力量陣營主動發起，但代表時力參選的陳薇仲支持度仍毫無起色，與藍綠候選人差距超過30個百分點，難以撼動選情，謝國樑可說是坐收漁翁之利。
年底大選，「論文」成為各縣市首長候選人被高度檢視的內容，更成為選民檢驗候選人誠信的重要指標。