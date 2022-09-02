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基隆版「論文門」讓綠形象蒙塵　謝國樑支持度狠甩蔡適應

▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者呂炯昌攝）
▲民進黨基隆市長參選人蔡適應。（圖／記者呂炯昌攝）

政經中心／綜合報導

2022-09-02 17:43:34

民進黨基隆市長參選人蔡適應遭踢爆台北大學都市計劃研究所博士論文涉及抄襲，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析蔡適應近1個月以來的網路聲量表現，結果顯示，蔡適應網路聲量總體表現低靡，大部分時間討論度都只有幾百則，唯二聲量高峰是被捲入自稱基隆高中校友爭議，以及本週遭爆料台北大學博士論文涉抄襲爭議，前者創下單日最高5218則聲量，後者聲量達單日10491則，這也凸顯蔡適應自己帶動議題、創造話題的能力較差，多數的網路聲量都來自對手攻擊，恐陷入負面聲量纏身的窘境。

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▲蔡適應聲量表現高峰，一是捲入基隆高中校友爭議，二是捲入論文抄襲爭議。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）
透過分析網路數據發現，儘管蔡適應在調查期間內總聲量高達2.3萬，遠遠領先謝國樑的8千多則、陳薇仲的7百多則，但他卻是3人中唯一一位負面聲量大於正面聲量者，好感度僅0.59，對比謝國樑好感度達2.19、陳薇仲好感度1.03，蔡適應因為接連被質疑學歷形象蒙塵，負面聲量飆至近3千。而好感度最高的謝國樑，早早就透過看板與國民黨政治明星、新北市長侯友宜合體，不時推出至基隆重要地標拜票的「早安文」影片也受到關注，加上藍營在基隆市掌握陸戰組織優勢，以及謝國樑出身在地大家族，擁有極高政治影響力，對於其維持好感度很有優勢。

根據QuickseeK快析輿情資料庫九合一大數據民調預測數字，謝國樑、蔡適應支持度原本呈現平穩態勢，謝國樑微幅領先蔡適應，且差距在誤差範圍內，選情相當緊繃，然而，8月底時謝國樑的支持度與蔡適應逐漸拉開差距，而蔡在捲入基隆版「論文門」爭議案後，差距恐怕會繼續擴大。目前謝國樑、蔡適應、陳薇仲的得票率預估數字分別是謝48.6%、蔡42%、陳7.5%。值得注意的是，儘管這個議題由時代力量陣營主動發起，但代表時力參選的陳薇仲支持度仍毫無起色，與藍綠候選人差距超過30個百分點，難以撼動選情，謝國樑可說是坐收漁翁之利。

年底大選，「論文」成為各縣市首長候選人被高度檢視的內容，更成為選民檢驗候選人誠信的重要指標。

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