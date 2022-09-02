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「軒嵐諾」發布海警　高市災害應變中心擴大三級開設

▲為因應軒嵐諾颱風暴風圈影響可能帶來的影響，高雄市政府於今(2)日上午10時30分成立軒嵐諾颱風災害應變中心擴大三級開設。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲為因應軒嵐諾颱風暴風圈影響可能帶來的影響，高雄市政府於今(2)日上午10時30分成立軒嵐諾颱風災害應變中心擴大三級開設。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-09-02 18:17:59

為因應軒嵐諾颱風暴風圈影響可能帶來的影響，高雄市政府於今(2)日上午10時30分成立軒嵐諾颱風災害應變中心擴大三級開設，各項救生裝備器材整備完成（橡皮艇、救生快艇及抽水機具）隨時待命出勤，市民若有任何災情需要協助救援，可撥打電話813-6119通報聯繫。高市府也呼籲，因應軒嵐諾颱風暴風圈影響，市民應該提高警覺，儘早做好防颱準備。

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依據中央氣象局9月2日11時發布中度颱風軒嵐諾的中心位置在鵝鑾鼻的東方約 430 公里海面上，以每小時13公里速度，向北北西轉北進行，暴風圈正逐漸進入巴士海峽，觀測資料顯現颱風暴風圈有擴大之趨，高雄市政府呼籲，因應軒嵐諾颱風暴風圈影響，市民應該提高警覺，儘早做好防颱準備。

高雄市政府特別提醒民眾應隨時透過新聞媒體或網際網路注意颱風動態，並事先做好下列各項防颱措施以確保安全：

一、 河、海邊的居民於有發生河水氾濫或海水倒灌之虞時，應及早遷移到地勢較高的地區。

二、 山區的居民於有發生山崩、道路坍方或土石流災害之虞時，應儘早疏散，必要時配合市府疏散行動，至收容所避難。

三、漁船應進港避風，並將船隻繫牢，人員避居安全處所。

四、車輛應避免停放在低窪地、堤防外，以免被水淹沒。高雄市政府開放322處場所(計10,551小型車停車位)，可供臨時停放車輛。開放時間為市府災害應變中心發佈停止上班上課時起，至恢復上班日上午6時30分止(停放處所請參閱市府交通局網站)。

五、懸掛在屋外的看板、招牌應取下或釘牢，以免被風吹落，釀成危險。

六、工地應加強安全措施，鷹架、圍籬應固定。

七、屋外、庭院內，各種懸掛物應立即取下置於室內；庭園花木應加強支架保護，並修剪樹枝，以防折毀甚至損毀屋瓦；關閉非必要門窗，並視需要加釘木板。

八、準備蠟燭、手電筒、收音機、以及足夠的食物、飲水等，以防停電停水。

九、檢查門窗是否堅固，並且事先修補更換，如果是迎風面的門窗，最好加裝防風板，以防颱風來襲時造成玻璃破碎。

十、請市民注意清理屋頂排水口及附近排水溝渠，避免樹葉雜物阻塞，另大樓地下停車場抽水泵浦要先行檢修，必要時並備妥沙包、防水閘門等阻水應變設施。

十一、當颱風來臨時，若民眾遇到台電公司電線等設備掉落損壞時，請先撥打1911通知台電公司處理，切勿自行撿拾移除，以免造成感電事故。

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