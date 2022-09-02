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王大陸《披荊》獲封犬系情人！31歲當團寵　曝相處秘訣

▲王大陸在《披荊斬棘2》是笑容擔當。（圖／王大陸工作室提供）
▲王大陸在《披荊斬棘2》是笑容擔當。（圖／王大陸工作室提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-09-02 19:00:00

王大陸以電影《我的少女時代》晉升「全民男神」，近年以電影《一吻定情》、奇幻古裝劇《狼殿下》人氣翻倍，他日前參與的全景音樂競演綜藝節目《披荊斬棘2》開播，以招牌的陽光燦爛笑容成全場焦點，他也坦言從演員身分跨足挑戰唱跳，讓他直呼：「很難！」

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《披荊斬棘2》裡的「笑容擔當」的王大陸也表示：「我只是想要更加樂觀的對待每件事情，和大家在一起生活、創作舞台、討論音樂是件很開心的事情，所以有些時候會不自覺顯露出自己的快樂。」他也用一句話賦予自己燦笑的意義，「樂觀對待一切，做個溫暖的人吧！」期許溫暖笑容能帶給觀眾滿滿的治癒力。

▲ 王大陸在《披荊斬棘2》陽光笑容和療癒能力獲封「犬系情人」。（圖／王大陸工作室提供）
▲ 王大陸在《披荊斬棘2》陽光笑容和療癒能力獲封「犬系情人」。（圖／王大陸工作室提供）
提到參與《披荊斬棘2》的契機，王大陸坦言從出道至今已過30歲，一直以來都是以演員的身分在努力工作，私下的性格和生活狀態也都是比較佛系和平穩，「所以現階段，我想要嘗試一些新的領域，例如舞台之類的，給自己一些新的挑戰，更想要完成自己想組樂隊的夢想。」他希望能突破自我、走出舒適圈，勇於嘗試新的內容和不擅長的領域，「也希望在節目中可以留下一個值得紀念和驕傲的舞台。」

王大陸從演員身分跨足挑戰唱跳，他直呼：「很難！」自認唱跳不是擅長的領域，「嘗試唱跳已經有一定的難度了，還要到可以上舞台的程度是很大的挑戰，感覺自己每分每秒都在披荊斬棘！」為了能在舞台上有最好的表現，他不斷練習、不斷唱跳，讓身體肌肉產生記憶，他也感謝同組的哥哥們，給他細心的指導與幫助，每天陪他從早練習到晚。

王大陸在在初舞台競演分組裡是年紀最小的老么，堪稱全組團寵，除了用陽光笑容展現親和力，他自有一套與哥哥們的相處方法，「相處最重要的是尊重和自然吧，尊重這些前輩們，但是也很自然的輸出自己的觀點，彼此能夠更快的了解對方想法，相處下來就會很舒服。」他也透露，哥哥們都是非常好的人，每個人都有獨特魅力和自己豐富有趣的故事，他樂於聽大家分享、聊天，從中學習到很多。

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