李亮瑾懷孕確診！直播曝「身體像在燒」 最擔心肚中寶寶
藝人李亮瑾40歲懷上第二胎，目前已經懷孕約9個月，距離生產日期也越來越近，她今（2）日在直播中透露，在懷孕期間就曾確診新冠肺炎，讓她相當緊張，擔心影響胎中的孩子，所幸遇到沉穩的醫師度過確診期，她也在直播中分享心境給媽媽們。
李亮瑾坦言早在今年5月23日就確診了，只是沒有對外公開此事，她憶起當時確診的狀況就像感冒一樣，但全身不舒服又腰痠背痛，讓她直呼：「可以感受到整個人真的是『牙起來』那種感覺」，體溫也從正常的36度，直接飆升到38度。
不過當下李亮瑾快篩仍是陰性，但為了保護家人還是待在家、乖乖戴好口罩，直到第二天她又再測一次，這才檢驗出陽性，當下李亮瑾不僅擔心會影響到肚中將近6個月大的寶寶，也心想：「完蛋了，那我兒子跟我老公也要一起隔離。」
李亮瑾立馬詢問醫師該怎麼辦，經過醫生的安撫之下，李亮瑾情緒才慢慢穩定下來，而醫生也提到，如果症狀嚴重、出現某些症狀的話，就要趕快去醫院掛號了；李亮瑾也表示，醫生就是要我放輕鬆，「多休息，營養是最大的後援，讓身體可以修復，蛋白質也非常重要，還有維他命D對懷孕和防疫有幫助，每天曬太陽半小時到一小時。」在疫情肆虐的期間，如何提高免疫力、增加營養，才是對抗病毒的上上策。