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Kia 8 月訂單破千、年成長率 115 % 創新高，九月優購專案開跑！

▲ Kia 8 月訂單破千、年成長率 115 % 創新高，九月優購專案開跑！
▲ Kia 8 月訂單破千、年成長率 115 % 創新高，九月優購專案開跑！

2GameSome - 有車賞

2022-09-02 22:55:01

Kia 總代理台灣森那美起亞落實深耕台灣的承諾，持續以最快的速度導入Kia 最新世代車款，以齊全的產品線滿足台灣消費者的多元需求。Kia 在 8 月份再度創下銷售佳績，乘用車和商用車合計總訂單數超過 1,060 張的佳績，不僅相較去年同期成長高達 115 %，更創下歷史同期的新高紀錄！其中 Kia 旗下進口極致休旅 The Sportage，以「前瞻 ‧ 創新格局」的領先實力，在競爭激烈的休旅市場中持續寫下優異佳績，自上市後在短短 3 個月內累計接單已近 2,500 張！首批車源到港領牌後，The Sportage 在 8 月份也寫下 263 台的領牌佳績，一舉躍升成為 8 月份 Top 10 十大熱銷非豪華品牌進口休旅車！為讓所有熱愛 Kia 的消費者更深度體驗 The Sportage 的前瞻魅力，9 月 3 日（六）至 9 月 4 日（日），將於全台展示中心盛大舉辦「The Sportage 前瞻 ‧ 創新格局」全台試乘會活動，敬邀所有前瞻車主一同體驗Kia「Movement that inspires移動 ‧ 啟發人心」的品牌精神。

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The Picanto / The Stonic，Kia個性化風格座駕

進口都會小車銷售常勝軍，The Picanto以時尚風格外觀榮獲紅點設計獎(Reddot Design Award)與iF設計獎(iF Design Award) 國際車壇大獎肯定（註1）。The Picanto內裝展現細膩質感，GT-line車型更搭載與旗艦轎跑The Stinger 同源的D-Cut跑格化方向盤，搭配皮質排檔頭，為車室增添運動化氣息。此外，X-line及GT-line 車型透過不同套件為供車主打造更具個性化的風格座駕，X-line以綠色幾何線條搭配灰白色烤漆門飾版，及黑灰雙色皮革座椅搭配綠色縫線，創造獨到美感；GT-line則以大量紅色元素點綴車室，以紅色線門飾板、紅色車縫線，與黑紅雙色皮椅、搭配鋁合金油門/煞車踏板，營造出更強烈的運動化氛圍。除了個性化風格內裝，GT-line車型更搭載Urban+電動前景天窗，提供更開闊的乘座視野。此外，The Picanto搭載4.2吋全彩整合智慧型旅程電腦，搭配懸浮式8吋多媒體影音觸控系統，並支援Apple CarplayTM /Android AutoTM無線連結，讓全車乘員直覺化操作車內多項資訊娛樂系統。


The EV6 / The Sportage，Kia新世代品牌代表鉅作

完美演繹Kia全新品牌精神的The Kia EV6，GT-line車型透過雙電動馬達加持，可提供325 ps最大馬力 及 61.7 kg-m 最大扭力的強勁性能，0-100km/h 加速更僅需 5.2 秒即可完成。The Kia EV6搭載先進電能科技，根據 WLTP 測試之數據，The Kia EV6 Air增程版車型，最高續航里程可達到 560 公里。此外，GT-line車型同時具備V2L車內與車外電器電源分享，讓車主能更加隨心所欲地使用電器設備，讓純電移動的智慧生活有更多可能。

擁有同級最大車格的進口極致休旅The Sportage（註2），融合前端美學設計與舒適駕乘空間，外觀以旋標造型LED日行燈，搭配俐落的車身線條與造型尾燈，體現前衛休旅風貌；進入車室，The Sportage更擁有多項豪華貼心配備，包含12.3吋全景曲面顯示螢幕、懸掛式椅背設計、可14段調整角度的後座椅背，帶領車主開啟「前瞻 ‧ 創新格局」的擁車體驗。

Kia 本月為全車系提供多重購車禮遇

為慶祝8月銷售佳績，Kia總代理台灣森那美起亞本月為Kia旗下車款，推出專屬購車優惠，敬邀您蒞臨全台展示中心現場，親身感受Kia新世代車款的前瞻魅力，一同體驗 「Movement that inspires移動 啟發人心」的品牌精神。

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