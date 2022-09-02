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柯淑勤主演 Lexus 微電影《同在》上線三天突破百萬觀看次數

▲ 柯淑勤主演 Lexus 微電影《同在》上線三天突破百萬觀看次數
▲ 柯淑勤主演 Lexus 微電影《同在》上線三天突破百萬觀看次數

2GameSome - 有車賞

2022-09-02 22:55:01

Lexus 25週年品牌微電影《同在》，邀請「詩人導演」盧建彰執導，並由四位實力派演員 — 金鐘影后柯淑勤、徐裕傑、傅顯皓、杜蕾聯合主演，僅上線三天即衝破百萬觀看，暖心真實故事，獲得網友廣大迴響與共鳴。

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金鐘影后柯淑勤 以親身經歷完美詮釋劇中主角母代父職的堅毅精神

微電影《同在》中，由金鐘影后柯淑勤飾演媽媽，年輕演員傅顯皓飾演兒子，透過一張手寫卡片，讓媽媽知道，他對打棒球的熱愛，與同時顧好課業的決心；藉以引動她想多了解，老公生前最愛車子的細節，頻頻前往營業所拜訪，透過徐裕傑、杜蕾所飾演銷售顧問與服務人員的細心款待，讓她放心說出心裡話，「好像我多了解這部車，我就可以跟我老公繼續有連結」。配樂適時襯出，新生代歌手鄭宜農唱著人生很難歌詞「為你守護平淡」，展現一種百般不捨，卻透露出無比堅毅的眼神，看見永恆與愛始終同在。

此片由擅長情感敘事的導演盧建彰操刀，用最平淡交談的話語，細膩描繪人與人之間溫暖的連結，令觀眾動容不已。柯淑勤分享，片中「我會努力當個好爸爸」，是與導演溝通後主動要求加上的台詞，也是親身經驗的肺腑之言，特別真摯表現母代父職，動人情懷。這也讓第一次與母親同台的杜蕾，近距離感受母親堅毅精神的光輝。最後，柯淑勤想送給每位觀眾一句祝福「能相聚就不要錯過，請用心與愛的人同在」。

車輛不僅是移動的工具，除了陪伴家庭出行的幸福時光，更乘載家人無可取代的美好回憶，透過《同在》Lexus期望傳遞這股暖心力量，陪伴大家往下一個里程碑邁進，精彩每一段幸福人生，Experience Amazing。

觀看微電影《同在》：https://youtu.be/9NEZqCtDenw

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