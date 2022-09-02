▲ Gogoro 宣佈於新加坡建立二輪電動機車和電池交換合作夥伴關係

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Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示，城市迫切需要永續的交通解決方案，不僅是為了消費者，也是為了企業。Gogoro 電池交換生態技術能為城市的車隊提供一條安全、可信賴、可擴展且永遠可行的永續途徑。在台灣，有超過四分之一的機車商業外送使用 Gogoro 的電池交換生態系統，例如網購業者和食品外送業者；其中採用電動機車進行商業外送者，使用 Gogoro 電池交換系統的比例更幾乎達到 100%。我們將與 Jardine Cycle & Carriage Group 合作，未來在新加坡及其他城市推出這套全新的永續商業模式，用於食品配送和物流車隊。
JC&C 的 Direct Motor Interests 總經理 Wilfrid Foo 指出，為支持 2030 年新加坡綠色發展藍圖，我們很高興與 Gogoro 合作，為新加坡這個都市國家推出創新的智慧電動二輪車解決方案。我們有信心在現有的基礎設施上，持續佈建 Gogoro 電池交換系統，並且營運新加坡的電池交換網路，以加速推動 Gogoro 領先全球的電池交換解決方案。我們與 Gogoro 正在尋找志同道合的外送或物流領域的合作夥伴，一起運用電池交換網路的潛力並從中受益。Jardine Cycle & Carriage 參與多個東南亞國家的汽車產業價值鏈，從製造、配送、零售到售後。憑藉我們的區域網路優勢，我們期待為智慧電動機車和電池交換站創造新的市場機會。
即將推出的 Gogoro 電池交換沙盒試點計畫將包括 Gogoro 智慧電動機車、GoStation 電池交換站和 Gogoro 智慧電池。Cycle & Carriage 將管理 Gogoro 在新加坡的電池交換網路和車隊。Cycle & Carriage 還將尋求與新加坡在地的各種食品配送和物流車隊合作。Gogoro 電池交換沙盒試點計畫支持新加坡的 2030 年新加坡綠色發展藍圖，以及新加坡向永續能源和交通轉型的願景。
2030 年新加坡綠色發展藍圖
2030 年新加坡綠色發展藍圖是一項全國性的永續發展行動，目的在凝聚大膽的集體行動來應對氣候變化。此計劃為未來 10 年制定了雄心勃勃的具體目標，加強新加坡在聯合國 2030 年永續發展議程和《巴黎協定》所下的承諾，並使新加坡盡快實現其長期的淨零排放目標。有關 2030 年新加坡綠色發展藍圖的更多資訊請參考官方網頁： https://www.greenplan.gov.sg/。
Gogoro 創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 很榮幸獲得新加坡陸路交通管理局 (LTA) 的許可，參與沙盒試點計畫的營運，以驗證 Gogoro 的電池交換服務是未來的智慧移動解決方案，我們贊同 2030 年新加坡綠色發展藍圖以及其積極面對永續能源和運輸的承諾。」
2022 年初，Gogoro 宣布參與制定新加坡新的電動車能源補充技術參考標準 (TR25)，其中 Gogoro 主要聚焦在電動二輪車的電池交換技術。TR25 為電動車能源補充技術的安全安裝、維護和操作設定新的規範，包括電池交換系統，為加速新加坡電動車的普及提供了重要途徑。沙盒試點計畫的關鍵目標是獲得 Gogoro 電池交換平台的 TR25 認證。
新加坡和其他東南亞城市需要為物流和配送車隊提供永續的移動解決方案，這些解決方案不僅可以成為燃油交通運具的最佳替代品，而且非常適合特定的市場和行業需求。 Gogoro 電池交換生態系統結合了強大的車輛優化和企業可信度，同時提供最便利和最頂尖的電池交換系統，使物流企業能夠更好地管理他們的車隊和有效地完成配送。
於 2015 年推出的 Gogoro Network 電池交換平台，2022 年上半年在台灣電動機車市場佔有率超過 92%，成為產業的領頭羊。Gogoro 的電池交換生態系統目前擁有十個不同的合作夥伴，其銷售佔 2022 年上半年在台北市所有新售機車中的 25% 以上。
Gogoro Network 目前已擁有 50 萬用戶數，並在全台灣佈建超過 10,918 個電池交換機櫃，可提供服務的電池交換槽總數達到 98,720 個，分布在涵蓋全台各城市的 2,240 個站點。