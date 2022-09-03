桂綸鎂10大男友全天菜！《女子圖鑑》金句打中北漂族
桂綸鎂主演的《台北女子圖鑑》，說出30和40世代的台北上班族心聲，短短2分鐘的預告片金句連發，「從小到大，我就一直說，我想成為什麼樣什麼樣的人，可是我一件事都沒有做到啊」、「真正的台北人是不會多管別人家的事」、「怕窮、怕醜、怕失敗」、「你真的是一個很適合待在舒適圈的人」、「玩過才知道自己要什麼，但你要保護自己不要亂玩」、「睡上去的吧？」、「我有成為想像中的自己嗎？」，聽到這些台詞是不是心跳漏一拍，有被人戳破心事的感覺，還是你自己也曾說過或被說過類似的話？
全劇20位一線男女星的鑽石級陣容，激起觀眾的期待。「圖鑑女」除了台南幫的「挑戰型女子」桂綸鎂、「求好心切型女子」夏于喬和「自在型女子」林思宇外，其他類型的還有：「都會型女子」天心、「踏實型女子」連俞涵 、「果決型女子」陸明君、「操控型女子」張景嵐、「隨緣型女子」姚以緹、「奉獻型女子」楊謹華、「直率席女子」李霈瑜、「前衛型女子」曾愷玹，每個人看了內心的獨白就是：「我身邊就有這種人！」
至於「圖鑑男」，有「守候系男友」王柏傑一路扶持，還有「暖心系男友」巫建和、「肉食系男友」禾浩辰、「療傷系男友」宋柏緯、「霸道總裁系男友」鳳小岳、「感覺系男友」石頭、「追夢系男友」林柏宏、「獨身系男友」張孝全、「鮮肉系」范少勳、「異國系男友」周厚安，在女主角的生命中留下印記。《台北女子圖鑑》自9月21日下午3點在Disney+播出，首播將推出2集，之後每周三更新1集。Disney+日本、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及紐澳同步上線。