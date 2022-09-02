斥國民黨讓雲林停滯！蔡英文肯定蘇治芬　籲縣長挺劉建國

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蔡英文今晚抵達雲林縣斗六市，出席劉建國競選總部成立大會。她表示，這是她連續3個禮拜到雲林，就是要向最疼惜蔡英文、最支持民進黨的雲林鄉親，推薦「會做事團隊」的劉建國，相信劉建國會是最好的選擇。
蔡英文提到，有一個人她要特別道謝，就是自己最敬佩的蘇治芬，「2008年我開始當民進黨主席時候，蘇治芬做縣長做得很好，把雲林變成是一個農業首都，她在這裡對抗地方勢力，確保雲林的清廉」。這次選舉，蘇治芬也用最大力量，走遍全雲林、輔選劉建國，就是要給雲林政治更加乾淨、讓鄉親更加幸福。
蔡英文接著提到劉建國，她說，劉建國是斗六的子弟，更是艱苦人出身，沒有家庭背景。劉建國從基層做起，從代表做到議員，再從議員做到立委，都是靠自己肯做、肯拚，還有各位雲林鄉親的支持跟成全。
蔡英文說，中央有這麼多好的政策、有預算，也有很清楚的目標，要與地方一起打拚，才能做得徹底、做得好。「我們需要一位好的雲林縣縣長，肯做事的雲林縣縣長，可以幫雲林爭取更多的預算，可以有效地執行預算，實實在在地照顧我們的年輕人、長輩、還有需要照顧的人」。
蔡英文說，雲林在國民黨當縣長時，沒有進步很多，沒有發展、沒有進步。別的縣市都在進步，雲林進步得很慢，甚至沒有，尤其對比同樣是農業縣的嘉義，這幾年進步得很快。雲林要選一個好的縣長，把科技帶進雲林，除了農業首都之外，也是未來科技聚集的地方，而這個好人選，就是劉建國。
包含立法院長游錫堃、劉建國競選總部總團長、立委蘇治芬、雲嘉嘉投總督導、立委陳明文、嘉義縣長翁章梁、劉建國競選總部主任委員、國策顧問黃銘得、國策顧問林見松、翁源水、康義勝、廖全平、立委陳亭妃，及地方黨公職等人也都出席今日劉建國競選總部成立大會。