▲ 勞力士與藝術 ── 襄助文化傳承恒動不息

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勞力士與音樂藝術
音樂是我們生活中的一個重要部分，其跨越時間，使世代共鳴，更是連接世界各地大衆的 橋梁。
勞力士對藝術的扶持不遺餘力。1976年，紐西蘭女高音歌唱家基莉.迪.卡娜娃女爵士 (Dame Kiri Te Kanawa)成爲品牌第一位來自藝術領域的代言人。
世界其他知名歌劇界藝術家緊隨其後成為勞力士代言人，包括義大利女中音歌唱家塞 西莉亞.芭托莉(Cecilia Bartoli)、英國低男中音歌唱家布萊恩.特菲爾爵士(Sir Bryn Terfel)、保加利亞女高音歌唱家頌雅.詠切娃(Sonya Yoncheva)、德國男高音歌唱 家約拿斯.考夫曼(Jonas Kaufmann)、墨西哥男高歌唱家音羅蘭.費亞松(Rolando Villazón)、祕魯男高音歌唱家胡安.迪亞戈.佛瑞茲(Juan Diego Flórez)與法國男高 音歌唱家班雅明.伯恩海姆(Benjamin Bernheim)。
勞力士對藝術發展的支持不限於歌劇界，同時亦涉足古典音樂，代言人包括知名委內瑞拉 指揮家、任職洛杉磯愛樂管弦樂團(Los Angeles Philharmonic Orchestra)音樂總監的 古斯塔夫.杜達美(Gustavo Dudamel);以及英籍義大利指揮家安東尼奧.帕帕諾爵士 (Sir Antonio Pappano)，他在英國皇家歌劇院(Royal Opera House)擔任了22年音 樂總監， 並將於2024年出任英國倫敦交響樂團(London Symphony Orchestra)首席 指揮。代言人中還有兩位優秀的鋼琴獨奏家，分別是來自中國的王羽佳與來自法國的海 倫.葛莉茉(Hélène Grimaud)。
勞力士亦與流行音樂家聯手合作，如加拿大歌手，葛萊美獎(Grammy Award)得主 麥可.布雷(Michael Bublé)以及世界音樂界的代表人物、西塔琴演奏家安諾舒卡.香卡 (Anoushka Shankar)。
勞力士同時積極參與各類音樂活動，致力支持藝壇新秀，包括年輕歌唱家、指揮家或演 奏家，如世界歌劇聲樂大賽(Operalia)、協助紐西蘭青年歌手的基莉.迪.卡娜娃女爵 士的基金會(Kiri Te Kanawa Foundation)、著名的維也納愛樂管弦樂團學院(Vienna Philharmonic Orchestra Academy)，以及海伯特馮卡拉揚青年指揮家獎(Herbert von Karajan Young Conductors Award)，該獎項是奧地利薩爾斯堡藝術節(Salzburg Fes- tival)攜手愛莉特與海伯特馮卡拉揚研究所(Eliette und Herbert von Karajan Institut) 的合作計劃。
除贊助具有潛質的藝術家外，勞力士更與享負盛名的機構與組織建立合作關係，提供機 會予藝術家盡展所長。品牌與蜚聲國際的歌劇院合作，包括米蘭斯卡拉歌劇院(Teatro alla Scala)、英國皇家歌劇院、紐約大都會歌劇院(Metropolitan Opera)、巴黎國家歌 劇院(Opéra de Paris)、布宜諾斯艾利斯科隆大劇院(Teatro Colón)、摩納哥蒙地 卡羅歌劇院(Opéra de Monte-Carlo)、北京國家大劇院(National Center for the Performing Arts)以及漢堡易北愛樂廳(Elbphilharmonie)。
多年來，勞力士藝術領域的合作關係逐漸延伸，現今包括薩爾斯堡藝術節聖靈降臨節 (Whitsun Festival)。品牌亦支持維也納愛樂管弦樂團(Vienna Philharmonic Orches- tra)演奏會，其新年及仲夏夜音樂會舉世聞名。
勞力士全方位弘揚藝術文化，通過網絡平台medici.tv 與Opera Online，支持並扶持藝術 文化的發展與推廣，致力於為廣大觀眾提供高品質的音樂。
勞力士創藝推薦資助計劃
勞力士創藝推薦資助計劃(Rolex Mentor and Protégé Arts Initiative)始於2002年，計 劃宗旨促進不同世代藝術家之間的交流，以延續世界文化遺產。
此勞力士推薦資助計劃旨在發掘世界各地具天賦的年輕藝術家，讓他們與所在領域的世 界知名藝術大師結為師徒，攜手合作，進行至少六週的一對一創意互動。
該計劃旨在為年輕藝術家提供學習、創造和成長的時間，體現了勞力士長期以來致力於 鼓勵個人追求卓越和成就的承諾。
指導時段會按各門藝術領域交替分配。2020至2022年，該計劃涵蓋電影、戲劇、視覺藝 術及開放類別，而2023至2024年將涉足建築、電影、文學、音樂及視覺藝術領域。
該計劃設有獨立顧問團，根據每一屆的藝術領域及導師，顧問團成員亦會做相應調整。 年輕藝術家不能直接提交申請。勞力士為每門藝術設立提名小組，成員皆為資深專家，負 責發掘符合導師要求的門生人選，隨後勞力士會邀請候選人遞交申請。迄今，該計劃已 經從36個國家與地區遴選出了58位門生。
58位蜚聲全球的導師傾注寶貴時間與出眾才華，襄助勞力士創藝推薦資助計劃，其中包 括:童妮·摩里森(Toni Morrison，已故)、瑪格麗特·愛特伍(Margaret Atwood)、馬 利歐·巴爾加斯·尤薩(Mario Vargas Llosa)、大衛·阿賈耶爵士(Sir David Adjaye)、 妹島和世(Kazuyo Sejima)、大衛·奇普菲爾德爵士(Sir David Chipperfield)、崔莎· 布朗(Trisha Brown，已故)、威廉·佛塞(William Forsythe)、林懷民、艾方索·柯朗 (Alfonso Cuarón)、馬丁·史柯西斯(Martin Scorsese)、艾阿利安卓·崗札雷·伊納 利圖(Alejandro G. Iñárritu)、大衛·霍克尼(David Hockney)、瓊·喬納斯(Joan Jonas)、阿尼詩·卡普爵士(Sir Anish Kapoor)、茱莉·泰摩(Julie Taymor)、羅伯.勒 帕吉(Robert Lepage)、林-曼紐·米蘭達(Lin-Manuel Miranda)、薩克·胡辛(Zakir Hussain)、佳雅·薩利亞荷(Kaija Saariaho)與潔西·諾曼(Jessye Norman)
往屆部分勞力士門生成績斐然，其中不乏獲任命為各大劇團的藝術總監，部分作品更於 威尼斯藝術雙年展(Venice Art Biennale)及國際建築展(International Architecture Exhibition)等全球知名展覽中亮相。此外，亦有2010至2011年的文學門生(翠絲.史密 夫，Tracy K. Smith)榮獲2017至2019年美國桂冠詩人。
勞力士與建築藝術藝術
勞力士對藝術與文化發展的支持與承諾亦延伸至建築領域，建築不僅是科學，也是藝 術。富有遠見的建築師和製錶師在他們的作品中融合了美學和功能性。每棟建築背後都 蘊含著縝密細緻的構造理念，通過其外觀設計與使用功能為人所知，這與勞力士蠔式腕 錶的機芯運作原理不謀而合。
逾六十年來，勞力士不斷委託聲名顯赫的建築師，為品牌設計了遍佈全球的辦公場所。這 些出色作品包括由麥可·葛瑞夫(Michael Graves)設計的美國賓夕凡尼亞州利蒂茨製 錶學院、槙文彥(Fumihiko Maki)設計的東京勞力士東陽町大樓以及由日本建築事務所 S A N A A 的 建 築 師 妹 島 和 世 與 西 澤 立 衛 共 同 設 計 的 洛 桑 聯 邦 理 工 學 院 勞 力 士 研 修 中 心。
日本建築師隈研吾所設計的勞力士大樓位於美國德州達拉斯，這座七層大樓是勞力士銷 售及服務中心的新址。每層樓均採用別具匠心的水稻梯田設計，創造出體現環保理念的 新穎外觀，為城市建築樹立新標準。隈研吾巧妙運用自然光、空間和精心調整的外立面， 創造出獨樹一幟、大膽前衛且符合環保理念的精妙設計。
大衛·奇普菲爾德爵士負責勞力士位於紐約市的美國總部大樓設計，他表示:「我力求創 造出彰顯勞力士歷史傳承與文化底蘊的典範建築。」這座25層建築採用鋸齒狀外立面，整 體風格呈現堆疊式造型，符合能源與環境先導設計(Leadership in Energy and Environ- mental Design，簡稱LEED)的鉑金認證標準，注重減少能耗，致力於環境保護與可持續發展。
威尼斯國際建築雙年展
勞力士自2014年起擔任威尼斯國際建築雙年展 (International Architecture Exhibition – La Biennale di Venezia) 的獨家合作夥伴兼指定時計。雙年展是全球最重大的建築論 壇，匯集多種建築理念與討論議題。 對於雙年展的支持彰顯了品牌對可持續性建築、藝 術與文化的堅定承諾。
多年來，勞力士展館不斷呈獻眾多精彩展覽，彰顯品牌對建築藝術的熱愛及弘揚寶貴知識的決心。
勞力士與電影藝術
勞力士與電影藝術有著深厚淵源。眾多奧斯卡獲獎佳片之中，諸位傳奇電影人物的腕間， 皆有勞力士腕錶的身影。時至今日，憑藉對電影藝術和卓越技藝的支持，勞力士已成為電 影界不可或缺的重要角色。
勞力士不懈追求卓越，積極推動電影藝術的延續和傳播，與當代影壇傳奇人物或才華橫 溢的電影人士同行，如邀請馬丁.史柯西斯(Martin Scorsese)、詹姆斯.卡麥隆(James Cameron)等擔任代言人，並與美國電影藝術與科學學院(Academy of Motion Picture Arts and Sciences)、奧斯卡獎項及位於洛杉磯的博物館深度合作，亦通過勞力士創藝 推薦資助計劃支持電影藝術的發展。
2017年，勞力士與學院建立合作夥伴關係，榮幸擔任奧斯卡金像獎(Oscars®)榮譽贊助 商，同時也擔任奧斯卡金像獎頒獎典禮後台的綠坊休息室(Greenroom)的主辦方。勞力 士亦支持奧斯卡理事會獎(Governors Awards)，此獎項旨在表彰電影界傑出人物的終身非凡成就。
勞力士不懈支持電影藝術，致敬與宣揚卓越表現，積極投身知識傳承、藝術保護及人才培養。