PGO TIGRA 250 訂單破 500 張，ESS 緊急煞車警示系統持續供應標配
PGO 黃牌小鋼炮 TIGRA 250 熱銷爆棚訂單突破500張！原廠再宣布 ESS 緊急煞車警示系統加碼搭贈至九月底。自 7/13（三）發表黃牌入門首選 TIGRA 250 後，引發討論熱潮，迄今訂單量已突破500張，原限定上市預購搭贈的 ESS 緊急煞車警示系統將加碼展延，凡於九月底前訂購 TIGRA 250 的準車友都可以完美搭贈，除此之外，直扣10000元購車金、現金購車及分期36期0利率同價優惠也將持續進行至九月底，錯過不再。
PGO 以最平實的價格、最剽悍的規格，完美進化 TIGRA 250 擁有 DOHC 超強性能，承襲 TIGRA 車系的完美血統，全新開發 Master Engine 251.3c.c. 水冷動力引擎，DOHC 雙頂置凸輪軸系統，可更精準、有效地控制進排氣，使燃燒效率表現更加優異；搭配曲軸平衡軸，以減緩引擎所帶來的震動，而結構強、輕量化的鋁合金鍛造活塞將使引擎效能發揮得淋漓盡致，實現了最大馬力 25.5PS/8000rpm、最大扭力 24.5N-m/6750rpm 的傑出表現，加上周邊貼心配備的充分發揮，無論是都會通勤、城市穿梭、長途休旅，都能有一應俱全的感受。