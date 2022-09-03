7-11開超市「OPEN！MART」 擺果汁機賣現打果汁：店員QQ
自煮風潮崛起，「超商超市化」趨勢更明顯，不只全家有「FamiSuper超市店」、萊爾富有「萊鮮生Mr.Hi」超市型複合店，7-11也在近期打造出全新品牌「OPEN！MART」，走進超商就能看見超市店中店，更狂的是櫃台旁增設「果汁吧」，擺上兩台果汁機，連在超商都能買到現打果汁，讓不少網友大開眼界：「店員十項全能了」、「幫店員QQ」。
不只全聯「超市超商化」，現在超商業者也積極「超市化」。繼全家打造「FamiSuper超市店」、萊爾富推出「萊鮮生Mr.Hi」超市型複合店，現在超商龍頭7-ELEVEN也在近期曝光全新品牌「OPEN！MART」，走進門市裡一邊是超商、一邊是超市，賣起整顆未切的鳳梨、滿滿一面牆的生鮮蔬果、好幾櫃的冷凍食品及海鮮肉品，經過的客人都忍不住驚訝發出讚嘆聲。
不僅如此，7-ELEVEN功能再進化，在結帳櫃台旁多了「果汁BAR」，擺上兩台專業果汁機，和集團品牌聖德科斯合作，賣起綠拿鐵、優格飲、木瓜牛奶、香蕉牛奶等現打果汁。由鮮食廠將新鮮水果材料都先切好裝袋，店員只要將袋裝水果倒入果汁機，再加入牛奶或優格就可快速打好新鮮果汁。在超商出現果汁機運轉聲讓人覺得不可思議，消息曝光立刻引起網友熱議：「店員十八般武藝了」、「跪求小七店員心裡陰影面積」、「我笑出來了，這太扯了」。
據了解，目前全台共有5間門市引進「果汁BAR」測試販賣，分別是雙北「總部、宏泰、湖鑫」3間，以及台南「亞萬、南瀛」2間。現打果汁價位百元有找，最便宜是香蕉牛奶69元、最高檔是綠拿鐵及優格飲99元，即起至9月20日期間推出第二杯7折嘗鮮優惠。