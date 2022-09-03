中颱軒嵐諾凌晨2：30發布陸上警報！「2縣市」列警戒範圍
中央氣象局今（3）日凌晨2點30分發布中颱軒嵐諾海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，軒嵐諾中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向北移動，其暴風圈已進入台灣東半部海面，對宜蘭及新北將構成威脅，預計此颱風暴風圈未來有擴大的趨勢。
軒嵐諾颱風昨日晚間11點中心位置於鵝鑾鼻東方約390公里海面上，今天凌晨2點中心位置在北緯22.4度，東經124.7度，即在鵝鑾鼻的東方約400公里海面上，以每小時11轉17公里速度，向北進行；颱風中心氣壓940百帕，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑100公里。
氣象局提醒，受到颱風及其外圍環流影響，台灣西半部、東北部、東部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有9至11級強陣風，金門及西半部內陸地區亦有較強陣風；今（3）日下午起蘭嶼將有10至12級強陣風；東南部地區有焚風發生的機率，明（4）日東南部及東部地區亦有焚風發生的機率。
至於各地降雨情況，氣象局表示，軒嵐諾颱風及外圍環流易有短延時強降雨，今天新北市、桃園市、新竹縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹、苗栗、台中、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石或溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。（編輯：張嘉哲）