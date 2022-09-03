北溪一號繼續「被修理」！恢復供氣跳票 俄國：漏油了
俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）2日宣布，連接俄羅斯至德國的天然氣管道北溪一號（Nord Stream 1），因為出現漏油問題，因此不會按照原定計劃在3日重開，恢復供氣， 在俄烏戰爭及西方對俄國制裁持續的情況下，天然氣的供應已被視為俄國報復的重要手段之一。
綜合外媒報導，Gazprom曾在8月31日以維修為由，關閉波爾托瓦亞（Portovaya）壓氣站3天，但本月2日卻又聲稱，與協助維修管道的德國西門子（Siemens）人員，在波爾托瓦亞壓氣站檢查期間，發現氣泵機組和渦輪機有漏油情況，需要由專門的工廠進行維修，因此在維修完成前，仍會暫停對歐洲的天然氣供應，但沒有具體指出修復要花多長時間。
北溪一號於2011年啟用，全長1200公里，由俄羅斯西北部城市維堡（Vyborg）經波羅的海（Baltic Sea），連接德國東北部的格賴夫斯瓦爾德（Greifswald），每天最大輸氣量達1.7億立方米。
北溪一號停止運作並非首次，今年7月，Gazprom也曾以維修為由暫停供氣10天，雖然之後恢復供應，但運作水平只有原本的1/5。
分析認為，此舉無疑會加劇歐洲正面臨的能源危機，威脅歐洲的民生和經濟，進一步削弱歐洲在俄烏衝突，對烏克蘭的支持力道。