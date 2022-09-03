93軍人節！超商咖啡、霜淇淋買1送1　「93元」玩義大世界

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今（3）日起至9月5日期間，持軍人證到門市購買指定商品享8.5折。限本人持證，不限消費金額、不限支付工具。（排除菸品、服務性商品）
🟡全家超商
今明兩天全民皆同享優惠，特大杯美式（60元）買一送一，第二杯憑兌換券於下周在原店兌換；阿奇儂虎斑巧克力雪糕、私品茶仙女紅茶、FMC生茶、悅氏Light鹼性水、湖池屋餅乾、比菲多益生菌無糖軟糖皆享買1送1。此外，使用全盈+PAY霜淇淋不限口味也是買一送一。
🟡萊爾富
93軍人節當天，結帳出示軍人相關證件，大杯美式2杯原價90元、特價55元；Power BOMB能量飲買1送1，喲C維生素C飲料、野菜一日100%綜合蔬果汁皆是加10元多一件，OOHA氣泡飲500ml任選第2件10元，御茶園茶香馡紅500ml第2件5元。
🟡OK超商
9月3日至9月5日出示軍人證、福利證或穿著軍服，大杯美式、大杯拿鐵買一送一，指定運動補給飲料、水單件特價6折至8折，優惠不限次數使用。
🟡家樂福
無須出示任何證件，自有咖啡品牌「Inlove Café」今明兩天推出美式買1送1，全台247間超市、55間量販店同享優惠。
🟡義大遊樂世界
93軍人節當天，本人持軍人證、軍校學生證、國防部公務人員服務證、行政院海岸巡防署服務證、第二類退除役官兵權益卡、榮譽國民證、替代役身分證等證件，到售票亭可用「93元」購票入園，每人每證限購一張。
🟡新竹豐邑喜來登大飯店
93軍人節當天，著軍服至盛宴自助餐廳用餐，2人同行1人免費。
🟡摩斯漢堡
93軍人節當天，出示軍人證、福利證或穿著標準軍服享9折（不含外送）。
🟡欣葉
9月30日前出示軍教人員身分憑證，享內用或自取外帶9折，包含旗下品牌欣葉台菜、欣葉．鐘菜、欣葉小聚、欣葉日本 料理、欣葉呷哺呷哺、金爸爸、唐點小聚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！