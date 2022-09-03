許藍方凌晨憂傷「不是再也不見」　與王少偉有關

王少偉去年12月爆出與小7歲「最美博士」許藍方交往，男方認了有好感，是「很聊得來的朋友」，不排斥發展可能，她則相對低調。今（3日）凌晨，許藍方突然在臉書發長文，提及「時間裡累積了多少回憶、感情、默契和情感連結」、「生活中的儀式感被中斷是一件多麼殘忍的事」、「再見，不是再也不見，而是再次見面」，一番略帶憂傷的抒發，原來跟王少偉有關。
半夜1點多，許藍方有感而發寫下：「對觀眾來說是一個非常突然的訊息，有一種還在大晴天卻被告知即將變天，明明還是大太陽卻被強迫接受大雨滂沱...節目裡看到了多少汗水、雨水、淚水和心血，時間裏累積了多少回憶、感情、默契和情感連結，生活中的儀式感被中斷是一件多麼殘忍的事。」
許藍方再說：「麾下刀的手可否有感受利益以外的心，我深信用心與真實是無法被忽視的珍寶，也許這只是暫時劃上的休止符，為絞盡腦汁的作曲者和用盡心力的音符揮下的貼心」、「再見，不是再也不見，而是再次見面」、「我始終相信，這只是一首未完待續的曲子，等待再次演奏的那天」。
長篇大論後，許藍方附上一張照片，桌子上放著《綜藝3國智》的模型車，才了解許藍方是為長達6年宣布停播的該節目悵然，而王少偉是節目主持人之一，日前節目畢業典禮記者會，他自嘲：「還沒請她（許藍方）來上節目，節目就收了！」（編輯：楊穎軒）