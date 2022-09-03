軒嵐諾變強又長胖！今晚將觸地 「轉回強颱」時間點公開
中颱軒嵐諾持續影響台灣，除了昨（2）日發布海上警報外，中央氣象局也已在今（3）日凌晨發布陸上警報，過去3小時，軒嵐諾的強度稍為增強，暴風圈也略為擴大，今日會逐漸以北轉北北西方向移動，目前正進入台灣東半部近海，對宜蘭、新北和基隆構成威脅，氣象局預估，暴風圈仍會繼續擴大，目前預計週日（9/4）凌晨2時轉為強颱；此外，颱風的外圍環流除了為北台灣帶來大量降雨外，中南部地區也已經開始出現降雨，預估入夜到明（4）日凌晨，軒嵐諾最靠近台灣陸地時，降雨情況和風力增強趨勢會更加顯著，民眾除了外出小心，也可先將家中易碎、易掉落物品做好固定。
根據氣象局今日8時資料顯示，中颱軒嵐諾目前位於鵝鑾鼻東北東方約420公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里，預測明（4）日上午5時，其中心位置會落在臺北的東北東方約300公里的海面上。
氣象局預報員謝佩芸指出，今早軒嵐諾的強度略為增強，近中心最大風速從每秒45公尺，提升到每秒48公尺，暴風半徑也首度突破250公里，來到280公里，今日會逐漸以北轉北北西方向前進，但實際路徑有些飄移，速度方面，軒嵐諾目前仍在等待北方導引氣流，因此預估今日都是緩慢向北漂，直到明日才有明顯提速；此外，軒嵐諾往北的路途中，將經過海水較溫暖的區域，因此其暴風圈會繼續擴張，甚至達到暴風半徑300公里，而強度目前則預計週日（9/4）凌晨2時轉為強颱。
雨量部分，謝佩芸提到，透過雷達回波圖可見，軒嵐諾的外圍環流持續為台灣帶來雲系，除了北部有明顯降雨外，雲林至竹苗沿海一帶，早上也有大雨的發生，往南延伸的中南部平原也開始出現雨勢，氣象局預估，今日至明日凌晨，北部和北部山區仍會累積大量的雨，中部到南部的部分山區相較前幾日，也會開始下雨，要嚴防坍方、落石等現象，直到明日白天才逐漸趨緩，值得注意的是，雖然花東地區離颱風較近，但外圍環流受到颱風地形影響，因此花東的降雨量會偏少。
此外，從昨日開始受到軒嵐諾外圍環流影響，從台灣海峽而來的北風沒受到地形干擾，台灣西南部都已感受到明顯強風，氣象局預計今日上午狀況會持續，西半部、東北部、馬祖、澎湖，都會有9~11級強陣風，到了下半天，北風情況才會減緩，民眾除了盡量減少海邊活動，也可先將家中易碎、易掉落物品做好固定。