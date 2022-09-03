升息再起？房貸、租屋受衝擊　「6提醒」小心房東漲房租

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如果你們家年收入總計有100 萬，面對房貸支出多出12萬到24萬（假設一般人貸款落在1200萬到2400萬之間），肯定是筆不小的負擔。如果已經買了，能夠先不還本金就不還本金，因為通膨會吃掉錢的購買力，包括本金債務。20年前的100萬，跟現在的100萬完全不同，你的債務當然也會貶值。至於所謂的欠錢壓力，有時候臉皮要厚一點，至少先讓自己不要因為每個月要扛本金加上貸款，而活得生不如死。
提醒2：不要期待房價下跌
看起來升息之後，六都房產轉移的棟數減少了？房價降了嗎？如果買的是自住房，也沒有打算要換屋，這些漲漲跌跌就是紙上的數字，請不要為這個憂心。基本上只要通膨加劇，房價不太可能一路往下跌。台灣的房價的確有隱憂，但其實是少子化問題；不過這是長期的趨勢，並不會在短期馬上發生。
提醒3：貸款比例不宜大於收入三分之一
還沒有買自住房的朋友，未來貸款不要超過年收入的三分之一，當然一個人要有自住房，這很
重要，但請先求有再求好，只要不要買到鳥不生蛋的地方，或者渡假風景區（上班不能花太多時間，否則機會成本太高），舊一點沒關係。
提醒4：租屋族請做好租金上漲的準備
如果升息繼續下去，利率只要多加1%，房東平均會把房租調漲一成。並不是說非買房子不可，這件事情絕對要量力而為，房價會大跌嗎？短期很難，長期也不會跌到所有的人都有錢住在帝寶。但這件事情恰恰提醒租屋族，如果你的收入並沒有跟著成長，你可支配所得會愈來愈少。
提醒5：低利率時代不再
我個人覺得我們的升息並不可能太猛烈，可是多1%是絕對有可能的，那種1.3%的時代早就過去
了，很可能會發生長期通膨，某些國家還繼續在印鈔票的狀況下不太可能再回來。
提醒6：台灣房子不是用來炒的
我一向不想談到臺灣的投資房。因為我認為現在買賣利潤不多，法令也很嚴格。如果你口袋很深，那
你高興怎樣都可以！很有錢的人買第N間房目前也都是為了抗通膨，因為投報率根本不到1.5 %，很多甚至比定存利息還低。老話一句，台灣的房子現在真的不是用來炒的。