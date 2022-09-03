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讓台北變文明！陳時中諾公廁換免治馬桶　粗估花費4320萬

▲陳時中公布免治馬桶政見。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
▲陳時中公布免治馬桶政見。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-03 11:07:162022-09-03 11:21:40

民進黨台北市長參選人陳時中今（3）日於競選總部召開「台北幸福時現中！阿中要廣設公廁免治馬桶」政見記者會，宣示未來入主台北市政府，會優先將市府所轄共3,673座公廁中，可直接管轄的7200個坐式馬桶全面汰換成免治馬桶，若以國產一座免治馬桶6,000元計價，粗估將花費4,320萬，不過尚未計算後續維修、保養等費用。

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▲陳時中公布免治馬桶政見，3位黨籍議員參選人到場。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
▲陳時中公布免治馬桶政見，黨籍議員參選人也到場。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
陳時中表示，這樣的政策，看起來是小事，但事實上是大事，這代表自己與團隊對市民的體貼。大家有出國經驗，每個人出國回來對城市留下的印象，公廁是一個很重要的指標。台北市是台灣的首都，是世界的台北，要讓世界看到台北的乾淨進步，就從公廁開始。

陳時中也說，免治馬桶衛生上會有基本清潔，一個進步城市除了提供先進設備，管理、保養也很重要。

競選總幹事吳思瑤說，全市列管公廁中，男廁2,758 座、女廁2,871 座、無障礙廁所702座、親子廁所236 座、性別友善廁所412 座；而市府所轄共3,673 座，這3,673座就是進化升級的優先。

吳思瑤進一步說，這些公廁內小便斗、蹲式馬桶、坐式馬桶之總計共近23,000間廁間。其中，坐式馬桶約14,300個，以列管總數公私各半估計，即推估約7200個馬桶左右，未來將全面汰換成免治馬桶。

吳思瑤說，未來府內「公廁三寶」除了基本配備衛生紙之外，還要有酒精、坐墊紙，再加上免治馬桶，讓如廁成為一種舒適和幸福。

▲陳時中競選幹部吳思瑤（右起）、管碧玲、林楚茵坐在馬桶上，象徵未來陳時中要廣設公廁免治馬桶。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
▲陳時中競選幹部吳思瑤（右起）、管碧玲、林楚茵出席記者會，宣示未來陳時中要廣設公廁免治馬桶。（圖／記者黃宣尹攝，2022.09.03）
政策召集人管碧玲說，陳時中過去的政策記者會是強調「大建設大發展」的政策，未來還會持續下去；而今天記者會是另一個軸線，主打民生，關乎人民生活大小事，要讓市民生活幸福加倍。她說，今天記者會是新的系列，開始了另一個政策軸線，這不只是設備升級，更要帶動文化提升。

今日記者會包含吳思瑤、管碧玲、發言人林楚茵、莊瑞雄、議員劉耀仁、參選人王孝維、林延鳳與婦女團體代表都到場，最後眾人齊喊「體貼的政府，文明的城市」、「公廁三寶，幸福加倍」口號作結。

▲陳時中推出免治馬桶政見，找來網紅四叉貓合作拍攝影片。（圖／翻攝自陳時中YOUTUBE）
▲陳時中推出免治馬桶政見，找來網紅四叉貓合作拍攝影片。（圖／翻攝自陳時中YOUTUBE）

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