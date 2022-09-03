讓台北變文明！陳時中諾公廁換免治馬桶　粗估花費4320萬

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陳時中也說，免治馬桶衛生上會有基本清潔，一個進步城市除了提供先進設備，管理、保養也很重要。
競選總幹事吳思瑤說，全市列管公廁中，男廁2,758 座、女廁2,871 座、無障礙廁所702座、親子廁所236 座、性別友善廁所412 座；而市府所轄共3,673 座，這3,673座就是進化升級的優先。
吳思瑤進一步說，這些公廁內小便斗、蹲式馬桶、坐式馬桶之總計共近23,000間廁間。其中，坐式馬桶約14,300個，以列管總數公私各半估計，即推估約7200個馬桶左右，未來將全面汰換成免治馬桶。
吳思瑤說，未來府內「公廁三寶」除了基本配備衛生紙之外，還要有酒精、坐墊紙，再加上免治馬桶，讓如廁成為一種舒適和幸福。
政策召集人管碧玲說，陳時中過去的政策記者會是強調「大建設大發展」的政策，未來還會持續下去；而今天記者會是另一個軸線，主打民生，關乎人民生活大小事，要讓市民生活幸福加倍。她說，今天記者會是新的系列，開始了另一個政策軸線，這不只是設備升級，更要帶動文化提升。
今日記者會包含吳思瑤、管碧玲、發言人林楚茵、莊瑞雄、議員劉耀仁、參選人王孝維、林延鳳與婦女團體代表都到場，最後眾人齊喊「體貼的政府，文明的城市」、「公廁三寶，幸福加倍」口號作結。