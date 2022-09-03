陳麗娜突參選市議員 黃彥毓籲陳麗娜給自家新人一個機會
年底縣市長及市議員選舉2日登記截止，高雄市議員陳麗娜原本於國民黨內初選時宣佈不再連任，卻在登記最後一刻拋出的震撼彈突襲宣佈參選前鎮、小港區議員，引起黨內同僚不滿。民進黨籍市議員候選人黃彥毓希望陳麗娜能拿出前輩的風範，好自為之，給自家新人一個機會。
年底縣市長及市議員選舉前鎮、小港應選8席，預計有17人參選，其中包括民進黨4人、國民黨原初選提名3人，因陳麗娜忽然前往登記變成4人、剩下其他及無黨籍共有9人；陳麗娜本為前鎮、小港連任五屆的議員，對外宣稱將機會禮讓給助理並支持其參選，結果助理在初選失利，現在自己再跳出來，根本就是「腰鬼假細利」令人不齒。當初國民黨內初選保障現任名額，現在陳麗娜又忽然宣佈參選，可想而知國民黨初選自始自終都是玩假的。
黃彥毓表示，自己也是首次參選，只有新人才知道資源多缺乏，國民黨原本提名的3人，其中陳識明身為新人，花了200多萬好不容易通過黨內初選，前面應為光明大道，誰知登記最後一天被陳麗娜反咬一口，選票要再被瓜分，他替陳識明感到不值，國民黨自己敗壞黨內機制，至少還給陳識明保證金55萬元。
黃彥毓說，本以為陳麗娜放棄議員連任，要專心去尋找消失的追蹤器，擺脫「追蹤娜」的綽號，如今這般神操作，不僅省下初選保證金，又再創造話題，不愧是能擔任柯志恩競選總部發言人的人。
黃彥毓表示，前鎮、小港上一屆選舉因為「韓流」，國民黨的選票勝於以往，但自陳其邁擔任市長後，表現廣受好評，加上國民黨自己敗絮其中，選民的眼睛是雪亮的，一切都看在眼裡，希望陳麗娜能拿出前輩的風範，好自為之，給自家新人一個機會。