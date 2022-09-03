軒嵐諾暴風圈18：00觸陸！彭啟明：幸運不是「直撲台灣」
中颱軒嵐諾目前雲系正逐步在盤整，中央氣象局預估，其強度隨著北上後還會繼續增強，最新觀測資料也顯示，軒嵐諾近中心最大風速來到每秒48公尺，暴風半徑首次突破250公里，來到280公里；氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明預估，暴風圈會在週六（9/3）晚間至週日(9/4)上半天掠過台灣東北部，直言「很幸運不是直撲台灣」；不過仍需多加留意軒嵐諾的增強情況，尤其北部民眾要慎防大雨。
彭啟明稍早在臉書粉專表示，「颱風東部海域北上靠近北臺灣，請提高警覺注意強風驟雨」，他預估，週六晚間至週日上半天，暴風圈將掠過臺灣東北部一帶，且影響台灣陸地期間，軒嵐諾仍有再度增強的空間，氣象局稍早也已經發布海上和陸上颱風警報；此外，受到外圍環流所影響，各地都有間歇性雨勢，預估本次降雨熱區將會是落在北部及東北部地區，局部山區更是要留意豪雨或大豪雨的可能。
彭啟明說道，軒嵐諾是今年地球上出現的最強天氣系統，近中心最大風速曾達到每秒53公尺，未來暴風圈侵襲台灣東北角後，再往北上的海域可能又會再增強；此外，颱風北上的路程本來就不是直的，軒嵐諾受到北方導引氣流影響時，整個路徑都左右偏移，加上颱風本身外型也不是圓形，因此降雨的情況都還是有些變數；彭啟明也預估，軒嵐諾暴風圈會在今晚18時左右碰陸明、（9/4）下午14時解除陸上警報、晚上21時除海上警報。
中央氣象局也強調，過去幾個小時，軒嵐諾的強度在增強，暴風圈也略為擴大，今日會逐漸以北轉北北西方向移動，目前正進入台灣東半部近海，對宜蘭、新北和基隆構成威脅，氣象局認為，暴風圈仍會繼續擴大，目前預計週日（9/4）凌晨2時轉為強颱，最新情況密切注意中，民眾也需多加留意。