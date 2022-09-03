北京進入中度高齡化社會！滿60歲常住人口逾20%

我是廣告 請繼續往下閱讀
這份報告指出，2021年是北京市近5年常住老年人口增量最多、增長幅度最大的1年，市中心城區老齡化程度增速又比郊區還要高，且高齡老年人還在持續增加。以2021年來看，全市80歲及以上戶籍人口64.3萬人，佔戶籍總人口的4.5%，比2020年增加1萬人，增長1.6%，戶籍人口中，百歲老年人共計1417人。
報告也提到，雖然北京的醫療、社會福利比起其他地區較為先進，但也凸顯出勞動人口不足的問題。若按15至59歲勞動年齡戶籍人口，撫養60歲及以上戶籍人口計算來看，北京市老年撫養系數高達47.3%，比去年增長1.2個百分點，北京市每2.1名戶籍勞動力就在撫養1名老年人，老年撫養系數的增速高於少兒撫養系數。
除了老年人增加，新生兒出生數量的減少也同樣令人憂心。根據今年7月中媒的1項統計，驅動中國經濟蓬勃發展的人口紅利正在日漸消逝，中國31省市中，就有29省去年新生兒數銳減，被中國媒體稱為「呈現斷崖驟降趨勢」，原因包含育齡婦女減少、晚婚及婚育成本上升導致出生意願下降、疫情影響等等。
外媒分析，過去中國經濟榮景相當程度靠著人口紅利支撐，現在這個利多因素減緩，勞動力豐沛的越南、孟加拉與印度不排除將取代中國，接手低利潤率的勞動密集型製造業。