8旬翁搭手扶梯突轉念險跌落 左營所李秀玲以身護翁受傷
高雄市一名年近8旬的彭姓老翁昨（2）日9時40分許在高鐵左營站，獨自準備搭手扶電梯上台鐵2樓時，因重心不穩雙腳斜掛在踏板上掙扎。執勤交整的左營所所長李秀玲見狀後，立即趨前協助，並以身體擋住跌老翁，導致所長李秀玲摔倒階梯上，造成頭、手部多處擦傷，幸仍老翁毫髮無傷！經初步擦藥包紮後，李所長仍持續在崗執勤至交整勤務結束。
彭姓老翁昨天上午9時40分許在高鐵左營站（站前北路），準備搭手扶電梯上台鐵2樓時，在手扶梯上升時卻臨時改變心意不想上樓，雙手便拉住手扶電梯旁之欄桿，因該手扶梯仍自動向上移動，導致彭姓老伯重心不穩身體傾斜，雙腳斜掛在踏板上掙扎。
在附近執勤交整的左營所所長李秀玲見此緊急狀況，準備要找緊急按鈕時，發現老翁已快撐不住將滾落手扶梯，立即不顧一切奔前上手扶梯，先以身體撐住老翁避免掉落受傷，並請老翁放輕鬆不要硬抓住欄杆，惟老翁仍因緊張不敢鬆手在原地掙扎。
經調閱監視器發現，因為在場人士均未按下緊急關閉按鈕，手扶梯持續往上，已硬撐1分半鐘的老翁突然鬆手，身體壓在李秀玲身上，李秀玲往後傾倒，導致頭、臉、左手、左腳擦傷，所幸老翁未受傷，2名熱心男子將他們扶起， 解除危機。
彭姓老翁及其家人對於李秀玲奮不顧身的救援表示感謝，表示幸好李秀玲即時趕到，不然老翁年事已高，若從手扶梯跌落後果不堪設想，並對造成所長受傷感到很抱歉。李秀玲表示當時情況緊急，只想著不能讓一個快80歲的老翁從手扶梯滾下來，也感謝後來趕來的熱心民眾即時扶住他們，免於受更大傷害。