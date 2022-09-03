護理師護士公會後援會力挺 侯友宜：沒拔樁、好好做事
新北市長侯友宜9月1日登記參選連任，競選辦公室今（2）日發佈侯友宜首個後援會成立，就是新北護理師護士公會。與會成員除了與侯友宜合影外，現場更是高呼「凍蒜」連連，力挺連任不在話下。對於選舉的挑戰，侯友宜強調，自己出來選舉最大的目的，就是盡量讓大家團結在一起，不用分你是誰、我是誰，沒有什麼拔樁不拔樁，就是「好好做事」。
侯友宜表示，為了對抗新冠肺炎疫情，新北市護理師護士公會全力配合衛生局，協助新北市政府執行發放口罩、防護衣等防疫物資及業務；這個「新北市護理防疫隊」在去年5月中旬疫情爆發時，第一時間就投入支援醫院發燒篩檢站的採檢任務、疫苗注射還有集中檢疫所，並且在居家關懷中心成立後，向居家隔離者進行健康關懷、提供防疫衛生教育及照顧資訊，強調年底的選舉只有一個目的，就是希望國家、家家平安，希望大家能夠在這塊土地孕育下一代。
公會理事長周繡玲表示，今年疫情嚴峻，新北所有醫院照顧約有8、90萬件確診個案的健康，從篩檢、專責病房、集中檢疫所，每個環節都很認真的做；這次理監事會議是今年首度實體會議，恰好遇上市長登記參選，這也是侯市長登記後首個行程，護理師會全力支持，讓侯市長順利連任。