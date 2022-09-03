軒嵐諾龜速北上！強度已達「中颱上限」 觸陸時機變數大
今年第11號颱風「軒嵐諾」持續在台灣東半部海域緩慢移動，強度已達「中颱上限」，正以每小時9公里的緩慢速度往北行進，今（3）日入夜到明（4）日上半天離台最近，不過早上到中午，軒嵐諾的速度、暴風半徑和路徑並無太大變化，未來北上時雖然會有些微的左右偏移，但各國預估路徑大致相同，不再會有大角度的轉向，因此中央氣象局仍預估，軒嵐諾暴風圈會在今日「傍晚以後」的晚間接觸台灣陸地，不過若未來路徑偏東則會較晚，偏西則較早，時間上都會差距幾個小時，因此會持續針對宜蘭、基隆、新北等地區發布陸上警報；此外，由於外圍環流和地形影響，上午雲林以北的區域已出現大的雨勢，累積雨量挺可觀，民眾下半天仍需多加留意。
氣象局預報員謝佩芸指出，軒嵐諾在這3小時變動其實不大，不過今天觀測下來，由於颱風外圍的雲逐漸整合，所以能看見較明顯的中心，而中央氣象局上午原本預估暴風圈會在今日傍晚前後觸台灣陸地，但中午已更改為「傍晚以後」的晚間，主因在於它的移動速度緩慢，下午可能才會加快，謝佩芸強調，未來軒嵐諾的「路徑」會是氣象局觀測重點，因爲只要它稍微的向東或向西偏移，觸陸時間就變晚，「不同偏移情況會有好幾個小的時落差，但應該傍晚過後才會觸地」。
此外，台灣西半部，雲林以北的沿海，因為軒嵐諾外圍環流帶來的北風，出現明顯降雨，北台灣平地、山區也持續有雨勢，謝佩芸補充，由於這些回流都是一陣一陣的，因此雨勢也會呈現一陣一陣「間歇性」的型態，不過需特別注意的是，「只要有降雨，雨勢都非常大」；對此氣象局也發布豪雨特報，表示今日新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及臺北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、臺北、新竹市、臺中、彰化、宜蘭地區有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。
風力部分，隨著軒嵐諾逼近，謝佩芸表示，西半部沿海將有強陣風，平原地區感受風力會增強很多，今日下半天強風延伸到西南部沿海鄉鎮，下午風力可能增強；颱風逐漸北上後，風場偏轉，輪到恆春半島、蘭嶼地區風力增強，蘭嶼可能到12級風，東部陸地晚間風力也會增強，特別注意大台北入夜有強陣風，將持續到明日白天。