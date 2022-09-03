中國金融詐騙連環爆　山東投資人哀號血本無歸

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但今年1月底開始，這家公司先是退款延遲，自2月起無力支付，投資人才發現被拐騙，而且不少人因相信星宏製播的廣告拿信用卡投資，以致淪為揹債的卡奴，被騙的不只當地人，還有浙江等跨省市的投資戶。
報導說，根據取得的內部資料，被坑騙的投資大眾包含一般用戶和合作商，共計超過5800人，有部分個人的投資金額竟高達人民幣數百萬元。
受害人哭訴，山東星宏集群公司及旗下企業多次獲得政府嘉獎，並積極參與政府活動，曾獲頒示範企業與先進民營企業等獎牌，甚至還有明星滿江、雷佳音等代言，大家才會放心投入資金，沒想到卻是他們噩夢的開始。
而且當地警察與有關單位打太極不認真辦案，他們在中國境內任何平台發佈的訊息都被限制，包括600多人上訪要求還錢，但政府部門的人和公司方代表並肩而坐，「一塊維穩我們，不讓我們去報案」。
8月21日受騙投資人自力救濟，在濟南泉城廣場拉布條抗議，並與警方爆發衝突，過程中至少7人因擾亂公共場所秩序被派出所拘留5至7天。
雖然濟南當局曾於今年3月30日發布立案調查的公告，但9月1日受害人致電承辦此案的專案組，接聽電話的員警卻藉口偵查不公開，不能透露細節。
一位受害民眾表示：「我們這些受害者，看星宏有那麼大的背景，有政府合作的、有政府給站台，是政府大力推廣的企業，但沒想到它能去搞詐騙…。現在想起來，它這些話都是幌子。」
類似的金融詐騙案近來在中國屢見不鮮，像是河南村鎮銀行存戶取款難的詐騙案，受牽連的存戶高達41萬3000人，損失金額高達近人民幣400億元（新台幣約近1775億元）。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110903