憂軒嵐諾釀農損　陳吉仲要求加強防範穩定供應農產

軒嵐諾颱風已發布陸上颱風警報，且對局部帶來強風豪雨，行政院農業委員會主任委員陳吉仲今（3）日特別召開災害緊急應變小組工作會議，除要求水土保持局、林務局等機關對於豪雨可能造成相關地區土石流與大規模崩塌及山區帶來災情採取必要性撤離措施外，相關作業應於白天完成；另農委會研析近期各項農畜水產品供應尚屬穩定，但下周已是中秋節，陳吉仲仍要求各產業單位務必加強調度，確保各項產品供應無虞，價格合理。此外，對於外籍漁工上岸避風安置，陳吉仲委也要求漁業署密切與北部相關縣市政府聯繫配合相關作業。
農委會說明，經盤點軒嵐諾颱風目前尚未對各地區農漁業造成嚴重災害，該會仍呼籲農民做好整備防患作業，另東南部地區有焚風發生的機率，該等地區恰為香蕉、番荔枝採收與鳳梨釋迦結果期，該會提醒農民要加強噴霧灌溉、降溫及提升空氣濕度等措施，以免災損。
農委會亦表示，新竹縣尖石秀巒地區及桃園市復興光華地區屬大規模崩塌潛勢區，該會水土保持局均有進行預警性疏散撤離工作，相關作業也會避免於晚間辦理，確保人員平安。外籍漁工安置部分，農委會說明，目前新北市17處漁港已完成65名外籍漁工上岸避風，宜蘭縣11處漁港部分也會陸續完成，漁業署均會密切與地方政府聯繫督辦。
陳吉仲最後強調，針對軒嵐諾來襲，該會已完成各項災防整備工作，將持續依據既有機制辦理各項應變措施，並穩定各項農畜水產品的供應與價格，確保農民生計及民眾消費無虞。