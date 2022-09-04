UNIQLO品牌新變革！神秘「3服務」公開：舊衣變身寵物裝
UNIQLO在秋冬換季之際，提出品牌三大新變革，包括商品新進化、顧客新體驗與永續新行動，其中永續新行動中，除了不再提供免費購物紙袋外，也多了「Repair修補工坊」服務，在特定店鋪提供付費維修服務，不論是拉鍊損壞、牛仔褲破洞、襯衫掉鈕釦等，透過修補重獲新生，此外也可以將不穿的UNIQLO二手衣，重製成寵物衣或是獨特風格家飾。
UNIQLO永續新行動中，將於9/30起無限期擴大二手衣回收行動、據點，未來只要是UNIQLO或GU的二手服裝跟布品，無論髒污與否，都可納入回收行列；除了二手衣回收行動外，UNIQLO也將開展一連串的永續行動，包含「舊衣新生工坊」寵物衣改造轉往線上持續服務，讓消費者能回收並改造二手服飾，只需要790元就可將舊衣重製為毛小孩的寵物帽T與風格抱枕，讓愛寵擁有主人安心味道的時尚單品。
UNIQLO台北店與桃園春日路店提供「Repair修補工坊」服務，有替換拉鍊頭、破洞修補、鈕扣替換、褲腳接長、褲頭打孔等，維修費用約在50至100元不等，延長服裝使用週期。並於9/2起進行紙袋收費，不再提供免費購物紙袋，不分尺寸一個3元，其所得將全數捐贈農委會林務局支持植樹減碳行動，貫徹「RE.UNIQLO」精神，攜手消費者一同實現減廢愛地球的日常。
顧客新體驗則讓購物更加方便，店舖推出「ORDER＆PICK服務」，所有實體店舖現場展示全尺寸商品，消費者只要搭配APP掃碼購服務，最快2小時就能到店取貨，不用再擔心限定尺寸缺貨、未現場販售的問題。而商品新進化的變革中，持續推出機能商品，完美應援台灣多變氣候，像是抗UV連帽外套、防風雨連帽外套、吸濕發熱衣等。
此外，同樣為日系品牌的MUJI無印良品，也同樣關注環保議題，並宣佈從9月15日起將停止免費提供購物提袋，鼓勵消費者可以自備購物袋，或以一個3元的價格購入自選尺寸的購物提袋。品牌方未來也考慮是否結合世界環境日等推出期間限定活動，呼籲消費者一起支持環保行動。