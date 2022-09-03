「翻版古天樂」黃竣鋒遭砍！臉部中刀皮整片掉、傷勢嚴重
外型帥氣、有「翻版古天樂」之稱的香港男星黃竣鋒，上月29日，在餐廳用餐時突遭惡煞追砍，其中1刀直接砍在他臉上，導致他當場血流如注、臉皮瞬間被掀翻掉下，之後勉強閃過2刀，但左手及腰部仍遭砍傷，緊急送醫後縫了100多針，傷勢嚴重，所幸無生命危險。黃竣鋒事後表示，自己並無與人結怨，認為是對方認錯人，還怒PO微博表示，案件發生後無人來慰問，更標註了深圳公安，引發議論。
根據港媒報導，上月29日，黃竣鋒接受男星吳志雄邀請，到對方開設的餐廳用餐，期間走出包廂打招呼，準備回去時，突然遭到3名惡煞持刀攻擊，其中1刀直接砍在他臉上、血濺當場，臉皮瞬間掀翻掉下，之後又身中2刀。當地警方獲報後趕抵，將3名嫌犯逮捕，並將黃竣鋒緊急送醫，動了6個小時的臉部手術、縫了100多針，事後黃竣鋒痛批事態惡劣，還在微博上火大開嗆。（編輯：林盈君）
※【NOWnews 今日新聞
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