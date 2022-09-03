軒嵐諾晚間將觸地！台北留意強風 「這區」午後開始炸雨
中颱「軒嵐諾」目前正在台北的東南東方約370公里處，近中心最大風速維持48公尺，相當於15級風，七級暴風半徑280公里，暴風圈持續在台灣東半部及北部近海，對宜蘭、新北及基隆地區構成威脅，因此中央氣象局仍維持上午發布的陸上颱風警報，並強調未來北上過程中，暴風圈和強度仍有擴大趨勢，且將在今日晚間接觸台灣陸地，比早上預估時間還要晚；值得注意的是，軒嵐諾外圍環流帶來的雨帶，在上午主要影響台灣西北部，因此為雲林以北帶來明顯雨勢，不過在經過中午後，雨帶轉而影響內陸地區，因此「中部山區」已開始有更大的降雨；此外，北部地區民眾特別要留意今日下午、晚上之後的強風。
中央氣象局預報員謝佩芸指出，軒嵐諾目前繼續以每小時9公里的緩慢速度往北移動，未來再往北的過程中，由於路徑上的海水較溫暖，因此暴風半徑和強度還是會擴大，而氣象局最新觀測顯示，軒嵐諾暴風圈未來會接觸台灣東北方陸地，時間點大約落在今日晚間，相較於早上預估的傍晚左右，又更晚了一些；此外，謝佩芸也估計，以目前的軒嵐諾狀況，會在週日(9/4)下半天北上遠離，屆時將同步解除陸上警報，海上警報部分，可能要到明日晚上，暴風圈脫離後才會解除。
軒嵐諾雖然沒有直接撲台，但其外圍環流仍在影響台灣，上午因為北風和地形的因素，雲林以北上空一直有雨帶卡著，因此包括苗栗、新竹等地區都有大量降雨，不過中午過後，外圍環流轉而影響內陸，因此「中部山區」雨勢已經明顯變強，需多注意坍方、落石及溪水暴漲，北部地區則大多為是一陣陣「間歇性」的降雨型態。
風力部分，今日中午過後，隨著颱風環流越來越靠近，台灣東北角、北海岸地區、宜蘭、恆春半島，在下午風力都會繼續增強，有機會來到陣風11級，狀況會持續到晚上，甚至因為風向、地形的因素，在大台北盆地也可能出現明顯的強陣風，台灣西南半部地區，風力則較上午較為趨緩；此外，受到環流吹偏北風的影響，花東地區為背風面，會出現沉降甚至焚風的現象，因此溫度仍較高，情況會一直持續到明日。