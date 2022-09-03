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睽違36年！《捍衛戰士》全新版兩集連映　限定戲院懶人包

▲片商宣布9月16日起在全台65家限定影院，推出全新4K修復版《捍衛戰士》與《捍衛戰士2：獨行俠》連映計畫。（圖／派拉蒙）
▲片商宣布9月16日起在全台65家限定影院，推出全新4K修復版《捍衛戰士》與《捍衛戰士2：獨行俠》連映計畫。（圖／派拉蒙）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-03 14:58:312022-09-03 15:01:20

由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士：獨行俠》（Top Gun: Maverick），自今年五月在台上映後話題不斷，不僅創造票房奇蹟，全球累積數字突破14億美元，全台累積票房也突破7.19億元，穩坐今年全台票房冠軍，連在串流影音平台上架都引發關注。片商無預警再加碼，宣布推出4K修復版《捍衛戰士》與《捍衛戰士2：獨行俠》連映計畫，立刻讓粉絲暴動，消息公布一天就近5千人按讚，還有粉絲直呼快哭了，《NOWnews今日新聞》整理全台限定上映懶人包。

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1986年湯姆克魯斯靠著《捍衛戰士》飛官角色「獨行俠」紅遍全球，相隔36年之久，續集《捍衛戰士：獨行俠》至今仍是火熱話題，二刷續集不稀奇，3刷、4刷亦大有人在，不過若沒看過1986年上映的《捍衛戰士》，如今要進電影院看36年前阿湯哥的機會來了。影迷敲碗成真，片商派拉蒙影業宣布，加碼推出4K修復版《捍衛戰士》與《捍衛戰士2：獨行俠》兩片連映，將於9月16日起在全台65家限定影院播放。

▲湯姆克魯斯隔36年推出《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／UIP提供）
▲湯姆克魯斯隔36年推出《捍衛戰士：獨行俠》。（圖／UIP提供）
重溫36年前的經典熱血，片商推出《捍衛戰士》4K數位修復版，且使用全新中文字幕翻譯。能在大螢幕重溫 36年前的第一集，對粉絲來說意義非凡，兩集連映消息一出，連知名影評膝關節都大讚：「觀眾用兩場電影，看到阿湯哥30多年來的心血。」粉絲們也熱血沸騰：「終於可以帶沒有看過第一集的另外一半去看了」、「看Maverick從年輕飛到老」、「獨行俠飛進串流又飛出來開馬拉松啦」。
 
🟡9/16起全台限定上映懶人包
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📍桃園：統領威秀影城、美麗新台茂影城、in89統領影城、八德國賓影城、青埔新光影城、中壢星橋國際影城、中壢威尼斯影城、喜樂時代影城A19店

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