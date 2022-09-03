睽違36年！《捍衛戰士》全新版兩集連映　限定戲院懶人包

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重溫36年前的經典熱血，片商推出《捍衛戰士》4K數位修復版，且使用全新中文字幕翻譯。能在大螢幕重溫 36年前的第一集，對粉絲來說意義非凡，兩集連映消息一出，連知名影評膝關節都大讚：「觀眾用兩場電影，看到阿湯哥30多年來的心血。」粉絲們也熱血沸騰：「終於可以帶沒有看過第一集的另外一半去看了」、「看Maverick從年輕飛到老」、「獨行俠飛進串流又飛出來開馬拉松啦」。
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