COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

軒嵐諾風雨新北今晚最強　侯友宜下備戰令

▲軒嵐諾颱風襲台，北市長侯友宜前往八里區，視察下罟子漁港新建漁具倉庫暨環境改善工程。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.3）
▲軒嵐諾颱風襲台，北市長侯友宜前往八里區，視察下罟子漁港新建漁具倉庫暨環境改善工程。（圖／記者吳嘉億攝，2022.9.3）

記者吳嘉億／新北報導

2022-09-03 15:12:31

軒嵐諾颱風襲台陸續發佈海上陸上警報，新北市災害應變中心也在今（3）日提升為一級開設，新北市長侯友宜也在近中午時前往八里區，視察下罟子漁港新建漁具倉庫暨環境改善工程；針對氣象預報及颱風走向變化趨勢，侯友宜也在災害應變會議上指示，新北最關鍵時間點在今日傍晚5點到明天中午，預估風力會接近停班停課邊緣，「今天晚上就是備戰時刻」，各單位要視同停班停課標準全力防範。

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜表示，東北角4區（瑞芳、平溪、雙溪及貢寮區）預防性停班課，主要是考量颱風可能於短時間內再變強颱，今天傍晚至明天中午風雨最大，也是降雨最多的時候，氣象局的數據未達停班、停課標準，但風力已接近。

侯友宜進一步指出，軒嵐諾現在為中度颱風，但北上過程仍有可能短時間變強颱，根據中央氣象局上午7點資訊，新北市平均風力為5到6級，陣風為8到9級，最關鍵時間點在今天傍晚5點到明天中午，預估風力會接近停班停課邊緣，今天晚上就是備戰時刻，各單位要視同停班停課標準全力防範。

依據新北市政府最新公告，因颱風逐漸逼近，新北市堤外停車場下午1點後將管制車輛只出不進，另位於新店溪、大漢溪、淡水河流域內之橫移門（俗稱水門）、二重疏洪道各越堤道路、新莊西盛至三重重新橋堤外便道、樹林柑園至鶯歌堤外便道，以及板橋大漢橋至城林橋堤外機車道，預計下午5點關閉，並開放水門周邊部分道路(不含高灘地園區道路及堤內外越堤道)紅黃線停車。

▲因應軒嵐諾颱風襲台，新北市長侯友宜於災害應變應變會議上表示，預計傍晚5點到明天中午，預估風力會接近停班停課邊緣，要求各單位視同停班停課標準全力防範。（圖／新北市政府消防局提供）
▲新北市長侯友宜於災害應變應變會議上表示，傍晚5點到明天中午，預估風力會接近停班停課邊緣，要求各單位視同停班停課標準全力防範。（圖／新北市政府消防局提供）

護理師護士公會後援會力挺 侯友宜：沒拔樁、好好做事

軒嵐諾風強雨大　侯友宜主持新北軍人節秋祭

直播／「軒嵐諾」暴風圈變大！何時接觸陸地　氣象局說明

軒嵐諾龜速北上！強度已達「中颱上限」　觸陸時機變數大

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀