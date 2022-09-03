廁所偷窺片被罵翻！蔣辦：性騷申訴倍增、陳時中傷口撒鹽
民進黨台北市長候選人陳時中今（3）日提廣設公廁免治馬桶政策，但因為宣傳片中出現偷窺的畫面，被批評為性別教育出問題，甚至有性騷擾嫌疑；對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安副發言人田方倫在臉書貼文表示，根據衛生福利部統計，近5年性騷擾申訴案件數逐年上升，110年相較106年成長近2.6倍，陳時中是在別人傷口撒鹽。
陳時中所公佈政策影片，被認為可能構成「性騷擾」一事，一向提倡性別平權的民進黨立委范雲回應說，在剛剛得知影片內容後，已經在第一時間向競選總部表達，任何會造成性騷擾印象的文宣皆不妥，應立刻修正。而競選總部也立刻調整，改變內容。
田方倫酸，范雲的話聽聽就好，因為她為性平發聲的能力，在隨著當選民進黨的黨意立委後，早就已經歸零了，完全雙標，完全迴避，連批評講真話都不敢，因為范雲不敢罵陳時中。
田方倫指出，根據衛生福利部統計，近5年性騷擾申訴案件數逐年上升，110年相較106年成長近2.6倍，其中有75%的申訴案件調查成立，其中「偷窺偷拍」性騷擾近5年激升至34%。請問陳時中的團隊，是不是忘記這個數據也是衛福部所公布的？還是你們就喜歡這種無聊當有趣，在別人傷口撒鹽的低級趣味？
田方倫說，當時代文化在進步，依然有人選擇低級趣味，這就是國人真心無法接受這樣的政見影片的原因，更證明了，過去這段時間陳時中的性別平權形象就只是包裝出來的假象。