COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

軒嵐諾晚上8點前觸陸！東北部受影響　陸海警解除時機曝

▲中颱軒嵐諾持續影響台灣，中央氣象局稍早也預估，軒嵐諾的暴風圈在今日晚上8點前就會觸碰東北部陸地，影響宜蘭、新北及基隆等地區。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）
▲中颱軒嵐諾持續影響台灣，中央氣象局稍早也預估，軒嵐諾的暴風圈在今日晚上8點前就會觸碰東北部陸地，影響宜蘭、新北及基隆等地區。（圖／翻攝自向日葵8號衛星）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-03 18:02:43

中颱軒嵐諾持續影響台灣，暴風圈在台灣東半部及北部近海，未來北上過程中，暴風圈和強度仍有擴大趨勢，中央氣象局稍早也預估，軒嵐諾的暴風圈在今日晚上8點前就會觸碰東北部陸地，對宜蘭、新北及基隆等地區構成威脅，因此仍維持上午發布的陸、海上颱風警報；受外圍環流仍影響，北部和中部的部分山區，中午過後雨勢已經明顯變強，直到明日下半天才會趨緩，中央氣象局預報員謝佩芸預測，預計明日下午會解除陸上警報，明晚間才會解除海上警報。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據氣象局今日下午17時資料顯示，中颱軒嵐諾目前位於台北東南東方約350公里海面上，以每小時15公里速度，向北方進行，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風，七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里，預測明（4）日下午17時，其中心位置會落在臺北的東北方約380公里的海面上。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲軒嵐諾未來北上過程強度、暴風半徑會擴大，今晚到明日上午離台最近，暴風圈將在今日晚上8點前接觸東北方陸地。（圖／中央氣象局提供）
氣象局預報員謝佩芸指出，軒嵐諾未來北上過程強度、暴風半徑會擴大，今晚到明日上午離台最近，暴風圈將在今日晚上8點前接觸東北方陸地，氣象局持續對宜蘭、新北、基隆發布陸上警報，明日下半天台灣東北部才會脫離暴風圈，降低對台灣的影響程度，謝佩芸也預測，預計明日下半天會解除陸上警報，明晚間才會解除海上警報。

軒嵐諾雖然沒有直接撲台，但其外圍環流仍在影響台灣，上午因為北風和地形的因素，台灣中部以北上空一直有雨帶卡著，因此沿海地區都有大量降雨，不過中午過後，外圍環流轉而影響內陸，讓北部和中部的部分山區雨勢已經明顯變強，而今日累積雨量較多的地方大多落在北部山區，包括新竹、宜蘭、台北，累積雨量都來到300毫米以上，截至下午17：20，累積降雨量最大值前5名的縣市，依序是苗栗177毫米、宜蘭165毫米、新竹縣170毫米、新北市113毫米、桃園市112.5。

風力部分，今日中午過後，隨著颱風環流越來越靠近，台灣東北角、北海岸地區、宜蘭、恆春半島，在下午風力就已經繼續增強，未來有機會來到陣風11級，狀況會持續到晚間，甚至因為風向、地形的因素，在大台北盆地也可能出現明顯的強陣風，台灣西南半部地區，風力則較上午較為趨緩；此外，受到外圍環流沉降和背風面影響，東部及東南部地區易有焚風發生的機率，明（4）日花蓮縣、臺東縣、金門縣地區高溫為黃色燈號。

軒嵐諾雨彈準備炸裂！「13縣市」發豪雨特報　出門要帶傘

軒嵐諾晚間將觸地！台北留意強風　「這區」午後開始炸雨

軒嵐諾今晚有機會觸陸！彭啟明：幸運不是「直撲台灣」

軒嵐諾全球都關注！強度「今年之最」　鄭明典：還在增強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀