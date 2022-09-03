軒嵐諾晚上8點前觸陸！東北部受影響　陸海警解除時機曝

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氣象局預報員謝佩芸指出，軒嵐諾未來北上過程強度、暴風半徑會擴大，今晚到明日上午離台最近，暴風圈將在今日晚上8點前接觸東北方陸地，氣象局持續對宜蘭、新北、基隆發布陸上警報，明日下半天台灣東北部才會脫離暴風圈，降低對台灣的影響程度，謝佩芸也預測，預計明日下半天會解除陸上警報，明晚間才會解除海上警報。
軒嵐諾雖然沒有直接撲台，但其外圍環流仍在影響台灣，上午因為北風和地形的因素，台灣中部以北上空一直有雨帶卡著，因此沿海地區都有大量降雨，不過中午過後，外圍環流轉而影響內陸，讓北部和中部的部分山區雨勢已經明顯變強，而今日累積雨量較多的地方大多落在北部山區，包括新竹、宜蘭、台北，累積雨量都來到300毫米以上，截至下午17：20，累積降雨量最大值前5名的縣市，依序是苗栗177毫米、宜蘭165毫米、新竹縣170毫米、新北市113毫米、桃園市112.5。
風力部分，今日中午過後，隨著颱風環流越來越靠近，台灣東北角、北海岸地區、宜蘭、恆春半島，在下午風力就已經繼續增強，未來有機會來到陣風11級，狀況會持續到晚間，甚至因為風向、地形的因素，在大台北盆地也可能出現明顯的強陣風，台灣西南半部地區，風力則較上午較為趨緩；此外，受到外圍環流沉降和背風面影響，東部及東南部地區易有焚風發生的機率，明（4）日花蓮縣、臺東縣、金門縣地區高溫為黃色燈號。