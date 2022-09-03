中市為新社12戶進行自來水延管 盧市長：勿以善小而不為

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盧秀燕表示，針對無自來水可用地區，市府積極爭取中央補助延管經費，統計自108年至今已成功爭取56件，補助經費約2.2億元，受益戶數約1,787戶，範圍橫跨山海屯區。台中市自來水普及率至今年6月底已達96.49%，接水人口超過270萬人。
經發局表示，此次新社區自來水管線延伸長度約1.6公里，總工程經費約825萬元，今年由經發局編列追加預算500萬元，其餘由112年預算支應，預計112年3月底前完工，完工後可提供大南里、崑山里及永源里約12戶民眾使用自來水。
經發局進一步指出，縣市合併後，新社區自來水普及率至今年6月底已達75.59%，自108年至今，經發局針對新社區爭取中央補助及自行籌措預算辦理延管工程經費逾1,200萬元，其中包括新社區月湖里1鄰、崑山里8鄰、崑山里七份坑、中和街一、二段延管工程等案件。
「有水可用，路也要更好走！」經發局表示，目前除積極加速推動台中市自來水普及率，及山城地區簡易自來水系統佈建，每年皆編列預算6,000萬元，甚至108年動用第二預備金5,000萬元，111年追加預算4,500萬元，共計3.35億元加速推動台中市自來水延管後路面復平計畫，路修範圍橫跨山、海、屯區，108年至111年突破100公里，提供市民更好的道路品質，維護市民用水權益和提升用水品質。