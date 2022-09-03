中市為新社12戶進行自來水延管 盧市長：勿以善小而不為

台中市新社區大南里、崑山里及永源里約有12戶民眾，多年來無自來水可用，市府經濟發展局為改善其民生用水需求，投入總工程經費約825萬元，進行自來水延管工程，今日舉辦開工典禮。市長盧秀燕出席致詞，儘管戶數少，但地方小事，是政府大事，勿以善小而不為，明年3月底完工，即可解決地方多年無自來水可用問題，更具意義。

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新社區永源里、大南里及崑山里自來水延管工程開工祈福典禮，今日在新社大源宮廣場舉行，盧市長、立委江啟臣及地方代表等人，一起祈福工程順利。盧市長表示，台中市地緣遼闊，有些偏遠地區戶數少，因成本太高，自來水公司無法接管。但是「勿以善小而不為」，今天開工工程，雖然才 12 戶，市府為解決他們無自來水可用問題，總計投入 825 萬元進行延管。

▲中市為新社12戶進行自來水延管今日開工，盧市長：勿以善小而不為。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.3)

盧秀燕表示，針對無自來水可用地區，市府積極爭取中央補助延管經費，統計自 108 年至今已成功爭取 56 件，補助經費約 2.2 億元，受益戶數約 1,787 戶，範圍橫跨山海屯區。台中市自來水普及率至今年 6 月底已達 96.49% ，接水人口超過 270 萬人。

經發局表示，此次新社區自來水管線延伸長度約 1.6 公里，總工程經費約 825 萬元，今年由經發局編列追加預算 500 萬元，其餘由 112 年預算支應，預計 112 年 3 月底前完工，完工後可提供大南里、崑山里及永源里約 12 戶民眾使用自來水。

經發局進一步指出，縣市合併後，新社區自來水普及率至今年 6 月底已達 75.59% ，自 108 年至今，經發局針對新社區爭取中央補助及自行籌措預算辦理延管工程經費逾 1,200 萬元，其中包括新社區月湖里 1 鄰、崑山里 8 鄰、崑山里七份坑、中和街一、二段延管工程等案件。