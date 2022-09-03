中秋烤肉宴「精烤風」當道　各式食材、星級美味通通有

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家樂福指出，異國風格燒烤一直廣受國人喜愛，日式燒烤著重在精烤，特別注重肉的品質，家樂福有獨家販售的CAB冷藏美國安格斯無骨牛小排、澳洲小羊戰斧、調味戰斧豬排等。韓式燒烤則講究肉質的原汁原味，輔以各種不同味道的醬汁蘸食，隨個人喜愛調製，像是豬里肌燒肉片、豬梅花排骨等。另外，超過10種香料腌製而成的國王雞肉沙爹串是日式燒烤必備。海鮮也是燒烤不可錯過的美食，獲得水產養殖管理委員會ASC認證的生態養殖草蝦最適合以韓式燒烤方式入口。
選用當季在地好食材是發揮經典台式燒烤精華的秘訣，家樂福嚴選白洋菇、有機櫛瓜、履歷秋葵等，都是去膩清爽烤肉必備好夥伴。另外，台式餐前麵包更是不可或缺的烤肉好夥伴，家樂福AA無添加麵包，方型白吐司、小餐包都是肉肉的好朋友。
福容高雄店今年特別於9月9至11日推出適合全家大小共同享用的「中秋夯肉派對外帶餐」，需三天前預約，有「西式烤雞」與「中式烤鴨」可供選擇。主廚特製的慢火香料烤全雞，運用各種天然香料，經過多道繁複的工序醃製、烘烤，表皮香脆、肉質鮮嫩多汁，無需沾任何醬汁就很美味，搭配的義式綜合烤時蔬在雞汁與各種香料烘烤下，同樣美味得讓人驚豔，搭配酥炸馬鈴薯條，只要999元就能帶回家享用，並加送6瓶220ml氣泡飲料。
而皮酥肉多汁的中式片皮烤鴨，特別選用種源來自英國、肉質細膩且油質豐富的的「櫻桃鴨」，以各式配料熬製醃汁，再用廣式掛爐方式慢火細烤，達到皮脆、肉嫩且肥而不膩的精緻口感，搭配以濃郁黑芝麻為基底所製成的甜麵醬，超級美味。片鴨後剩下的鴨架則放入主廚親製的高麗菜酸熬煮成湯，酸中帶著烤鴨香，是道解膩開胃的美味湯品，再搭配鴨油綜合烤時蔬，並加送6瓶220ml氣泡飲料，外帶價只要1,999元；享福卡會員還可另外享有最低88折的分級折扣。